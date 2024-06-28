台灣旅遊丨基隆和平島地質公園 隱世奇岩群包食住千元有找

▲ 台灣基隆的和平島地質公園，其地質景觀為2,300萬年前形成，登上等嶼亭還可一覽奇岩群及湛藍海景。

踏入夏季，最宜「海邊走走」。台灣的基隆港，其實亦隱藏一個和平島地質公園，那邊遍佈奇岩，隨著浪濤拍擊，俯瞰下氣勢恢宏。接著還可到著名的野柳，勤見台灣地標蕈狀岩的「女王頭」，其「頭頸」經歷年風化，已漸見纖幼，趁未塌下前要把握欣賞機會 !



台灣基隆出名啖海鮮，到正濱漁港的彩色街屋打卡，其實雄奇的天然地質亦是賣點所在。和平島地質公園位於基隆和平島北端，可西望野柳岬，北眺基隆嶼，是觀賞北海岸特殊景觀的重要景點。

▲ 和平島地質公園內有步道，沿路可壯覽奇岩平台，頗為震撼。





和平島奇岩 大自然「神雕」妙技



地質公園規劃極為完整，入場不後，已見一道「島中島」的小海灣奇景，豐厚的綠草敷於其上，彷如玲瓏袖珍的盆景裝置。



和平島公園之地質景觀為2300萬年前形成，這裏就像個地質博物館。沿著海邊的步道前行，斜坡而上，一片連著岸邊奇岩雄姿漸見開闊，心胸亦為之一洗。

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區內具備大寮層野柳砂岩段地景，結合千萬年以來強烈東北季風的侵蝕、地殼抬升與海平面升降的海蝕作用，塑造出蕈狀岩、豆腐岩、海蝕洞、海蝕崖、海蝕凹壁等多樣化的地形景觀，褐金色的連綿著，瀰漫一片異境氛圍。蕈狀岩千顏萬貌，有的似海兔，部份像企鵝龜背，也不禁讚嘆大自然風化的「神雕」妙技。

這裏還有一個等嶼亭，登上很可眺望藍藍大海，旁邊的地質也很特別，一顆顆在海蝕平台上「長出」黑色蕈狀石，似是等待採摘的小香菇。另外平台之砂岩呈棋盤式節理格子狀的「豆腐岩」，日人稱之「千疊敷岩」，乃千張塌塌米海蝕平臺之豆腐岩之意，若配以斜暉海水映照，更覺瑰麗。



值得一提的是，這裏還有一個每年5至9月季節限定的「島晝會」，即在地質公園內「宿一宵」，行程包括由導遊帶領，認識小島秘境、夜探潮澗中的自然生態、觀星派對、以至早上迎接台灣北海岸壯麗的日出等，與奇岩群及星空共眠，體驗獨特，包食住每位3,999 新台幣/965港元起，詳情可向官網查詢。

和平島地質公園

地址︰台灣基隆市中正區平一路360號

電話︰+886-2-2463-5452

票價︰成人120新台幣/30港元，敬老及學生票60新台幣/14港元

開放時間︰5月至10月 8am至7pm，11月至4月 8am至6pm

官網︰www.hpigeopark.org

夜訪野柳女王 限定燈光秀



講到奇岩，在台灣又怎能不提野柳地質公園？去年底在北海岸，位於瑞芳的岬角「象鼻岩」突然崩坍，讓這天然的海蝕洞美景成為歷史。如此一斷，不禁也讓人想起另一個經典風景區「女王頭」，其風化而日漸「清減」，恐怕也在「追憶倒數中」，愛要及時，去開台灣不妨再度朝聖。

▲ 由即日起至7月14日，還有「2024野柳石光夜訪女王」活動，規劃8大燈區，女王頭被映照得典雅璀璨。（相片：北觀粉絲團-幸福北海岸fb）





跟和平島地質公園不同，野柳此區是可讓民眾走入岩石區（當然不要觸碰），更可近距離欣賞石群的壯麗。野柳地質公園約可分為三區，第一區屬於蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。

這裏可看到蕈狀岩的發育過程，同時也有豐富的薑石、節理、壺穴與溶蝕盤。第二區的地景與第一區相似，皆以蕈狀岩及薑石為主，但數量比第一區少，著名的「女王頭」、龍頭石與金剛石皆位於該區，第三區是野柳另一側的海蝕平台，比第二區狹窄，平台一側緊貼峭壁，另一側則是急湧的海浪，這裏可看到不少怪石散置，頗有彩蛋驚喜。

▲ 野柳地質公園的「女王頭像」遠近馳名，在木棧道上排隊打卡者眾。





「女王頭」有置有木棧道，盛名所致排隊打卡者眾，有石頭圈著不淮進入。記者目測，女王頸真的漸見纖幼，旅客也應「珍惜眼前人」。

而園區最近亦有新搞作，就是「2024野柳石光夜訪女王」活動，將於今日至7月14日登場，規劃8大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen 電光火石映象水舞」是海洋噴泉水舞秀，透過水、火及光的變化，沉浸在繽紛多變氛圍中，7月5日 晚上8時更有水舞秀，將結合無人機展演海、陸、空視的覺盛宴，令人驚艷。

▲ 和平島地質公園的岩石區都不能進入，走步道看各有不同的景致，與遠方的島互為映襯。

野柳地質公園

地址︰台灣新北市萬里區野柳里港東路167-1號

電話︰+886-2-24922016

票價︰成人120新台幣/30港元，敬老及學生票60新台幣/14港元

交通︰於台北車站搭國光客運1815號，於野柳站下車，約每20分鐘一班車

官網︰www.ylgeopark.org.tw/

備註︰「2024野柳石光夜訪女王」活動，可瀏覽www.northguan-nsa.gov.tw

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