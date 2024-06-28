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自助餐優惠｜喜來登酒店自助餐快閃優惠　$276起歎波士頓龍蝦/即開生蠔/蟹腳

休閒消費

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

喜來登酒店自助餐快閃優惠，$276歎波士頓龍蝦、即開生蠔、蟹腳。

【自助餐/自助餐優惠/酒店自助餐/香港喜來登酒店/Buffet/親子好去處】周末假期一家大細共聚天倫，酒店自助餐是個好選擇。KKday推出香港喜來登酒店自助餐優惠，人均$276起品嚐「環球海鮮嚐鮮盛宴」自助午餐及晚餐，任食即開生蠔、蟹腳、麵包蟹等海鮮，晚餐更供應波士頓龍蝦，即睇優惠詳情！

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KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理

香港喜來登酒店「環球海鮮嚐鮮盛宴」自助午餐及晚餐嚴選一系列時令環球海鮮，無限供應波士頓龍蝦（限自助晚餐供應）、新鮮即開時令生蠔、蟹腳、大蝦、青口、螺、蜆等，以及空運到港刺身和壽司；還有日式黃金焗蠔、馬來西亞海鮮叻沙、韓國泡菜海鮮鍋、印度咖喱等時令美饌。自助餐亦少不了大人小朋友都喜愛的甜品，特別推介4款泰式奶茶、港式阿華田、日式抺荼及東南亞地道斑蘭蛋糕口味的蛋糕卷及芒果糯米飯。

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香港喜來登酒店自助餐優惠詳情

預定日期：即日起至12:00至7月3日23:59
用餐日期：2024年 7月1日至8月31日
地址：香港九龍彌敦道20號 香港喜來登酒店2樓

【85折優惠】 自助午餐

用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：$276/位（包加一服務費）

【8折優惠】 自助晚餐

用餐時間：18:30 - 22:00
優惠價：$539/位（包加一服務費）

預定網址：【按此連結】

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