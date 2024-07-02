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Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人士高危

醫生診症室

撰文： 張沛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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夏季炎熱，3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發，醫生揭4類人高危。

【高血壓／炎熱／心血管病／腎衰竭／中風／心臟病／心臟衰竭】夏季天氣炎熱，在一些特別情況下，要慎防高血壓，避免引起可致命的心血管疾病！心臟專科李建棠醫生受訪，談談關於都市常見的長期病「高血壓」，分享其成因、高危因素，以及治療方法。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜「冷氣病」恐誘面癱危機？醫生拆解成因+3大預防法

高血壓無病徵 被稱「隱形殺手」

李醫生指出，一般正常的血壓，最好保持在收縮壓（上壓）低於130；舒張壓（下壓）最好低於80。而不同的醫學協會對血壓高有不同定義，可被定義為高血壓的情況，最廣泛採用的定義是：若上壓持續高過140、或者下壓持續高過90，就會診斷病人為高血壓。

不過，其實有很多人長期指數不達標，一直處於高血壓狀態，原因是通常血壓高的病人都沒有病徵，大多數病人已經適應了高血壓的狀態，所以不清楚原來自己已經患病；少部分不適應的，可能會覺得有些頭暈、頭痛。因此，高血壓又被稱作「隱形殺手」。

高血壓非中老年人專屬 4類人高危

李醫生指出，其實高血壓大部分是「原發性血壓高」，即沒什麽特別原因引起高血壓，但有一些臨床因素，相對容易讓病人有血壓高：

最常見的是老年人，因年紀大、血管比較沒彈性，所以血壓相對較高。

但高血壓絕非中老年人專屬。李醫生提醒還有遺傳因素，譬如爸媽年輕時就有血壓高，導致病人也比較早出現血壓高。另外，肥胖的人特別容易有血壓高。不好的生活習慣，例如不夠休息、少運動、吸烟飲酒，這類人亦都特別容易引起血壓高。

慎防夏季高血壓

李醫生表示，一般而言，冬天時的血壓會比夏天要高一點，原因是冬天溫度較低比較寒冷，微絲血管會收縮，幫助保溫；這種情況會令血壓比夏天時候要高一些。但是，夏天有些情況也會令血壓飆高：

在一些極端炎熱的天氣，如果散熱不足夠，會刺激到身體的交感神經系統，會引起血壓、心跳上升。如果病人本身心臟有些問題，突然標高的血壓和心跳，可能令心臟超出負荷，增加心血管病突然發作的風險。

另外，李醫生提醒，夏天比較容易使人出現脫水。如果喝不夠水，血液會變得比較黏稠。在物理原則上，血液比較黏稠的情況下，亦會增加血壓的水平。

最後，市民在夏天經常會去到室内冷氣地方，也要注意溫差影響：

如果在一個室外很熱的地方，走進一個室内很冷的地方，溫差分別太大的時候，會突然引起微絲血管收縮，導致血壓突然飆高。

總括來講，以上在夏季常出現的情境，都會刺激到身體的心血管；突然間血壓、心跳的飆升，更可以引起一些急性中風、心臟病發的機會。

高血壓長遠可致急性心衰竭等致命後果

李醫生警告，雖然大部分血壓高的病人都未必有病徵，但不代表可以不理會血壓高的情況。若高血壓長期得不到控制，對於身體的血管都是一種創傷，隨時可以導致一些慢性或急性併發症，例如引起「粥樣動脈斑塊」：

一些脂肪斑塊堆積在血管，可以引起阻塞的情況。如果發生在心臟冠心血管，可以引起冠心病或者心肌梗塞；如果發生在腦袋，就可以引起缺血性中風的情況。

此外，血壓高亦會影響身體其他一些微絲血管，譬如創傷到腎臟，引起蛋白尿；後期可以影響到腎功能，嚴重可導致腎衰竭。

而長期高血壓，對心臟的負荷巨大。長期血壓高令心臟負荷加重，心臟肌肉會變得肥厚、發大。這種病理性的肥厚，最終可以影響心臟功能，導致心臟衰竭的情況。

除了以上的慢性併發症，高血壓也可以導致一些急性併發症：

如果血壓突然間有明顯、嚴重的飆高，超出心臟負荷，可以引起急性心臟衰竭。而腦部血管也會因為高血壓出現爆血管，即是出血性中風的情況。

治療高血壓方法

李醫生指，治療高血壓有2大方面。第一，要靠病人平時的生活習慣做出改善。他首先建議，病人不要吃太鹹的食物，一日内限制鹽分攝取量少於一茶匙，即大約5克的鹽。另外，病人要有足夠的運動，建議一個禮拜有150分鐘的中强度帶氧運動，即平均星期一至五、每日大概30分鐘，做些慢跑等中强度運動，可以幫助降低血壓。

一些肥胖、過重的病人，透過飲食的改善、運動，成功減重，也會幫助血壓改善。

除了生活習慣改善，另一個方針就是要用血壓藥。一些長期、明顯血壓高的病人，單靠生活習慣改善未必能夠有效控制血壓，需要血壓藥的輔助。而血壓藥需要長期吃，才可以降低血壓，減低日後會引起併發症的風險。

心臟專科李建棠醫生。

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