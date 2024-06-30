校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

▲ 德望小學校長阮嫣玲修女擁11隻駐校貓老師，熱心領養薰陶學生立志當獸醫。

【德望小學暨幼稚園的小學部/德望小學/阮嫣玲修女】走進德望小學，寧靜的校園，遊走著一班化身老師的貓咪，將學校的嚴肅感緩減半分。德望小學暨幼稚園的小學部（下稱德望小學）校長阮嫣玲修女（Pauline）領養了11隻貓，每隻貓咪擔起老師一職，為學生上生命教育課，學習愛人之心。

▲ 阮校長希望學生可以透過接觸小動物，學會愛護和尊重生命。（陳慧安攝）

德望小學｜領養動物教育學生尊重生命

德望小學一直以來培育學生品學兼備，阮校長亦希望學生可以透過接觸小動物，學會愛護和尊重生命。學校現在共有11隻貓、2隻陸龜、10多隻愛情鳥和熱帶魚，小動物們「聚首一堂」，形同迷你動物園。阮校長表示當初會有將動物帶進校園的念頭，是因為2013年發生在學校附近的虐貓案，幾個年輕人把流浪貓踢至癱瘓，最終被人道毁滅。案件令她印象深刻，決心為動物提供一個家。

如果有一個地方，讓動物安定居住生活，起碼救到一隻得一隻。另外作為學校，都可以告訴學生，我們要尊重生命，愛護動物，所以就開始了領養。

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要教育學生尊重生命，學校特設寵物課讓學生與貓咪相處，加深對動物的了解。阮校長表示，貓咪平日都在校務處，甚少與學生接觸，但由於小二常識堂有一課是講述寵物，所以安排同學藉此學習如何照顧和愛護牠們，「 這課堂不用太多的接觸，便學會了愛惜動物，我覺得這是很好的生命教育」。透過接觸，不但激發同學愛心，更影響他們未來志願。

你會看到他們將對動物的愛，融入在他們的畫作中，甚至有很多人說，他們長大後都想做獸醫。

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德望小學｜推動多元化活動 發掘學生所長

除了寵物課，培育學生愛心外，學校亦舉辦不同活動，讓學生有更全面的發展。阮校長表示學校每逢節日或指定日子舉辦活動，如新年時的中國文化週、多元智能活動、常識活動日等。多元化的活動不但讓學習環境變得輕鬆，最重要是將課堂知識應用到學習以外的事物上。

現在的學習，其實不只是書本上的知識，最重要是他們能夠在生活上，應用到所學的東西。

學校著重學生的知識吸收和運用外，同時重視他們的個人發展。雖然德望小學為女校，但學生在體藝、數理及音樂也有出色表現，以往亦曾在數學奧林匹克比賽、校際音樂節、田徑比賽中獲獎。阮校長指女學生的表達能力比男生高，因此她們會參與不同領域的活動。另外，阮校長亦指老師會積極發掘學生潛能，鼓勵他們參加自己具有潛質的活動，同時也會讓他們多接觸其他活動，以得到全面的發展。

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德望小學｜中英文平衡發展

個人才能得到全面發展，語文能力也有平衡的學習。德望小學以英文作為主要教學語言，學生的英文水平較高，要讓學生在中英文取得平衡，單靠課本並不足夠。阮校長表示，課堂上會額外準備學習材料，讓學生將中文文化運用至不同的素材上，使他們學以致用。

特別的教學設計，令學生變得積極，甚至受到薰陶。阮校長坦言，有畢業生因受到中文老師的影響，而喜歡上中文，近日更回到學校任教。這種「以生命影響生命」的教育，令阮校長感到欣慰。

我們請到一位新老師，她教中文。她說因為她受到中文老師所感染，她很愛中文，令到我也很喜歡中文。

從教會走進學校擔任老師接觸小孩

阮校長投身教育界26年，由最初在教會教神學，到現在擔任德望小學的校長及校監，她坦言，自己從未想過會涉足教育界，擔任學校老師前亦未接觸過小朋友的教育，「在教會裡面教神學，是教大人，並不懂得教小朋友」。直到後來，校長透過與小朋友交流，才逐漸習慣與他們相處。

其實我最初真的不習慣跟小朋友溝通，我習慣跟大人溝通，但是接觸之後發現小朋友很可愛很天真，可以感受到你是不是真心對他。

▲ 阮校長坦言教導學生不能依靠別人，要自己真心去體會。（陳慧安攝）

德望小學｜以真心教育學生 體會意義

教育工作的投入，不但讓阮校長認識學生，也使她體會到教育的意義。阮校長表示，在教導中小學時，學生成長階段的不同，教育的方式也有所不同，「小學要讓他們不怕學習，中學則要幫助他們理解面對的問題」。要教導不同階段的學生，阮校長坦言，教育不能依靠別人，要自己真心去體會，再從旁跟他們分享經驗。

能夠幫助學生，影響他們的人生，是阮校長教育生涯上最難忘的事。阮校長憶述過往有畢業生送贈畫冊，感謝學校幫助她解決困難，使他能以樂觀的態度面對日後事。對於學生的道謝，對阮校長而言，便是一種體會教育意義的時刻。

他當年小六升上中學時，因為家中的困難，得到學校的幫助和陪伴，給他一種力量，使他有一種開朗的人生觀，他也願意繼續將這一份美好的人生觀跟別人分享，我覺得非常感動。



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