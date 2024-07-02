堅強媽媽｜拒醫生建議堅持懷三胞胎　三女之母：減胎方法有點殘忍

▲ 在媽媽眼中，3個女兒的性格不一樣。大女細膽怕事，但很良善和樂觀；二女自由自在，沒太多枷鎖，我行我素有創意；三女精靈聰明有原則、整齊執着。

Ashley擁有3個活潑可愛的女兒，回想7年前意外懷上三胞胎時，真的既驚且喜。因為懷三胞胎的風險高，醫生曾提出減胎建議，即犧牲其中一條小生命，讓其餘兩個胎兒成長。

作為媽媽的Ashley當然不捨，當懷孕12周進行了連串檢查及篩查後，得悉3個胎兒均一切正常，遂決定拒絕醫生提出減胎的建議，堅持一個都不能少。

Ashley 3個寶貝女兒最終順利出世，但因為出生時體重過輕，要留院個多月才能回家。三胞胎初生時要特別照顧，過程雖然辛苦，但見今年快7歲的3個小公主健康快樂成長，並且相親相愛，姐妹情深，令本身是獨生女的Ashley大為感動和欣慰。

得悉懷三胞胎感愕然

回想得知懷着三胞胎時，Ashley第一個反應是愕然。「因為我跟丈夫的家族裏都沒有懷雙胞胎的情況，我們也不是人工受孕，是自然意外懷孕的。當時，我們也不大相信，先後找了兩位私家醫生作詳細檢查，才到公立醫院排期和檢查跟進。」

▲ 今年9月，3公主要升小一了，Ashley會選擇注重培養孩子品格的學校。

一次過懷三胞胎的滋味如何？由於Ashley長得高大，因此陀着三胞胎時也不算太辛苦。「不過當時肚子真的很大，當我懷孕6個月的時候，同事們都說我的肚子跟快臨盆時一樣大，有差不多41吋呢。」

Ashley表示身邊沒有人懷過三胞胎，這經驗對她而言很新鮮。尤記得當時醫生的提議，令她感到忐忑。「公立醫院醫生提議我減胎，因為懷三胞會比較危險，有可能會早產，小朋友也可能會有很多問題。我當然不想這樣做，於是我提議到12周才決定，看看到時候胎兒有沒有先天性問題、有否唐氏綜合症等情況。到在12周做了一系列的篩查，透過驗血及照超聲波發覺一切正常，我不想放棄任何一個小朋友，因為真的捨不得。」

Ashley續指，那個減胎的方法有點殘忍，醫生會注射針藥令其中一個胎兒萎縮死掉，但在整個懷孕的過程中，那個死掉的胎兒是不會拿出來的，一直到生產的時候才會一併拿出來。在整個過程中並不保證會否影響另外兩個胎兒，作為媽媽真的接受不了，因此斷言拒絕。「我堅持要懷三胞胎。」

照顧3個勞心勞力

一直到懷孕7個月左右，胎兒穿羊水出生了，Ashley在醫院過了一個晚上，第二天早上緊急開刀，3個寶寶順利出生，但是剛出生的三胞胎都比正常的嬰兒細小，最小的一個連一公斤也沒有，另外兩個都只有差不多一公斤，出世後要睡氧氣箱。

3個女兒出生後跟媽媽在醫院裏住上一段較長的日子才能回家。「我在醫院裏住了20多天，因為我在生產的過程中傷口縫針不太理想，其中有一個傷口爆裂發炎，醫生一方面替我處理傷口，同時也說反正你的孩子也需要住在醫院一段時間，提議我在醫院多照顧他們。當時3個女兒分別在醫院住了兩個月、個半月以及差不多6個月。」

▲ Ashley期盼3姐妹可一起陪伴到老。

3個女兒終於可以回家了，一家人當然開心，但同時要照顧3個孩子，Ashley坦言真的很辛苦，尤其在她們初生的時候，媽媽付出的心力可真不少。

現在3個小公主已6歲多，媽媽可輕鬆多了。「當她們還是嬰兒的時候，要替她們換尿片、餵奶、餵飯，很忙碌，幸好有我的媽媽及兩個工人姐姐幫忙照顧，才得以應付過來。那時候，我主要是負責晚上的照顧，因此晚上睡得不好。3個女兒吸收營養比一般的嬰兒差，很容易嘔奶，我需要逐一輪流給她們餵食。大約兩歲左右，她們自己懂得把食物放進嘴裏，才可以輕鬆一點。」

姐妹情深最珍貴

三胞胎媽媽雖然辛苦，但其實也有不少樂趣和甜蜜的時候。「3個女兒都很疼愛家人，最開心的就是看到她們相親相愛，例如老師送一點小禮物給其中一個，她就會想到另外兩個有沒有呢？姐姐也會知道妹妹的喜好，很多時候也會想到對方、為對方着想，這一點作為媽媽的我是感到最開心和安慰的，而且她們從來都不會爭寵。因為我是家中獨女，看到3個女兒相親相愛，是我最感安慰的地方。尤其大妹真的很禮讓，很會照顧妹妹以及顧及她們的感受。」

Ashley還分享3姐妹教她感動不已的事。「她們經常會一起畫畫，將所有家人都畫在同一幅畫裏，因為我的爸爸媽媽、丈夫也有兄弟姊妹，但我卻沒有，我看到他們的關係很好，但其實這些都不是必然，有很多人雖然有兄弟姊妹，但關係卻不好，我覺得兄弟姊妹關係好是很重要，當她們自然流露出來，我便覺得很窩心。有時候她們會親手弄一些小禮物給我，又或是畫一幅畫給我，都會使我很感動！看到3姐妹很乖、很聽話，我已經深感幸福了。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

談到教養心得，Ashley坦言她還是着重3姐妹要相親相愛。「當將來我年紀大了，又或者我不在人世的時候，她們3個可以互相照顧便好，就是那一種血緣關係、彼此陪伴到老的感覺。當然，我也看重女兒責任感的培養，以及品格的建立，例如教導她們不要說謊話等。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】