正能量丨港人內地創業首間「獨角獸」　中手游冼漢迪由打機友變企業家

▲ 2012 年，中手游在美國納斯達克上市，是中國第一間在海外證券交易所上市的手機遊戲公司。

「打機」是不少人鍾情的玩意，能夠從打機中找到創業機遇的則沒有幾人。中手游聯合創始人及副董事長冼漢迪（Hendrick）自小就是一名「打機發燒友」。

大學畢業後，他機緣巧合下進入金融界，見證了行業最輝煌的大時代。後來，他選擇回歸初心，以科技創業，憑藉金融界的豐富經驗，令企業火速上市，成功躋身創科界，開創的另一個大時代。

▲ 2022 年，Hendrick 獲得第三屆「香港創新領軍人物大獎」，由行政長官李家超親自頒發。

中手游是國內IP遊戲的開發商及發行商，成立於2009年，先後在美國及香港上市。許多人羨慕Hendrick能以「遊戲」為職業。

他回憶道，年幼時父母工作忙碌，陪伴他成長的是一台電腦，他經常以遊戲打發時間。「我是讀男校的，跟同學的話題總離不開打機，放學後就是商量去黃金（商場）還是旺角。」他逐漸對編程產生興趣，並自學起來，每當成功修改遊戲內容，他都會樂透半天。

投行才俊變企業家

中學畢業後，Hendrick赴美國卡耐基梅隆大學修讀電腦科學與數學、經濟學及工商管理，4年內取得3個學位，可謂異於常人。後來，他有機會到史丹福大學，修讀心儀已久的工程經濟及運籌學學位，當時他計劃多讀幾年後便去教書。

▲ Hendrick 今年與中東科技官員交流市場最新發展。

完成第一年課程後，他回港探望父母，正值1997年，機緣巧合下認識了一班金融界老行尊。「他們說現在是金融大時代，香港與內地融合愈來愈好，經濟起飛，金融市場機遇處處。如果讀完書才回來，就可能錯過這些機會。」

Hendrick經過考慮後，決定不可錯過這班金融快車，於是沒有完成夢寐以求的學位，暫時放下從事電腦遊戲工作的想法，回港加入投資銀行，為一些內地企業來港上市出謀獻策，一做就是12年。

經歷2008年金融海嘯後，2009年，34歲的Hendrick已是個有妻有兒的大丈夫，他認為是時候換跑道，回歸初心做科技相關的工作。

早着先機開發市場

「在史丹福學到印象最深刻的一點是，如果有機會，一定要創業，心裏其實一直有這個想法。當金融爆煲後，我的想法是我已見證了一個大時代，是時候嘗試一些新事物。」

當時移動互聯網剛剛興起，手機遊戲在內地還是一個未成形的產業，於是Hendrick大膽在深圳組建團隊。「雖然我是香港人，讀番書，但選擇內地市場，一來人工成本較低，二來可以覆蓋較大的市場，加上當時競爭不大，正處於萌芽階段，於是嘗試開發一些簡單的遊戲，沒想到一做就做到現在。」

▲ 2024 年，全國兩會期間出席港區代表全體會議。

創業讓Hendrick最滿足的是，能將一些想法變成產品。公司集中開發具有文化及歷史色彩的遊戲，包括童話遊戲、三國遊戲、武俠遊戲及仙俠遊戲，既符合中國文化，又不會令人過度沉迷。

3年後，中手游在美國上市，成為中國手機遊戲第一間上市公司，也是港人在內地創業的第一間「獨角獸」。

2019年，考慮到種種因素，公司回歸港股。「我覺得這更能配合公司的長遠發展，回到我最熟悉的市場。」Hendrick自言是一個比較幸運的人，每天都在做自己最喜愛的事，即使今天身居高位，他仍會試玩及評價公司旗下每一個遊戲，將事業與興趣合二為一。

開放心態認識內地

Hendrick寄語年輕人要勇於嘗試，成就自己的想法及夢想。「過程中一定有很多甜酸苦樂，挫折感不少，最重要的是堅持信念，而且要把握當前的機遇。年輕人如想認識內地市場，無論創業或就業，建議先嘗試做實習，在真實的工作環境下知道那個地方是如何運作。要拋開固有思維，多了解當地的風土人情，過程中或能遇上不同的機會。」

▲ 2024 年與駐阿聯酋大使張益明合照。

訪問後記

黎穎瑜：Hendrick已成功實現了自己的創業夢，他的另一個夢想是幫助更多年輕人進行人生規劃，讓他們走出自己的路。相信憑藉他在金融、創科及對內地市場等各方面的豐富經驗，這個夢想也很快會實現。

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am - 11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。足本重溫：t.rthk.hk/uipt5

作者：林世民

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