  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 02:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

繁花丨拆解上海飲食文化生活排場　李純恩推介排骨年糕最紅食店

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

李純恩指現在上海新一輩說的上海話，夾雜了其他口音，但劇中演員馬伊琍就是說純正的上海話。

《繁花》在香港播出，或者未如在內地掀起一股追劇熱潮，但劇集在製作規模、創作視野以至內涵底蘊，均已被影視及文化界所肯定。王家衛說，從前在香港看到了上海，如今也在上海看到了香港。於上海成長及後移居香港的作家李純恩，同樣為故事裏兩個城市之間的眉來眼去，看得津津有味。

《繁花》改編自上海作家金宇澄的同名小說，若看過原著，會發現跟王家衛的劇集版是截然不同的創作。

李純恩亦是先看小說再看劇，並稱兩者不用直接比較。「我喜歡金宇澄的文字，這本書跟普通小說不同，它是碎片化，如經歷過那個年代或懂得上海話便會更親切，其實小說文字已經過調整，可給不同中國人看，如書中常用到的『不響』（不作聲），真正上海話是講『勿響』。至於王家衛的劇集版，只取了角色名字和神髓，進行二次創作，我覺得沒問題，也毋須一定要跟足小說。」

李純恩自少年便由上海移居香港，自言一直未離開過港島區，沒住過九龍。

上海香港的相似

李純恩於1956年於上海出生，至23歲才移居至香港，他的成長歲月，正好便是原著小說中3位男主角的童年片段，因此他甚有共鳴。「小說裏附有一張金宇澄手繪的上海街道地圖，當中的瑞金路、思南路、復興路等，我都很熟悉，書中提及的偉民集郵社、飛機模型舖等，我都去過，現在還記憶猶新。」

60年代的上海，有許多電影院，也是他常流連之地。「我9歲便經常上戲院，如國泰、上海電影院等，在門口等人退票，因可以用半價買票進場看戲。」

王家衛說以前在香港看見了上海，現在於上海也看到了香港。

眾所周知，50年代以後，很多上海人移居至香港，並在此落地生根，成為城市發展的一大動力，李純恩亦是其中一分子。

「我爸爸原是印尼華僑，本來想先移居香港後再申請回鄉，卻從此便沒有離開香港。」雖然他在上海成長，要離開時卻沒有特別不捨得。「因為香港和上海其實很似，兩者都由漁村起步，亦很接受外來文化，後者甚至更早已出現西風東移；而且兩地都屬移民城市，上海有句老話叫『無寧不成市』，即沒有寧波人便沒有上海市，直至現在，我覺得上海還是全中國最開放的地方，如果你想去內地工作，上海是首選，如果這都不能適應，其他地方便更加難。」

最火紅的排骨年糕

飲食文化方面，李純恩笑言，他在1979年來港時，香港人不太吃上海菜，最常見只有上海粗炒。「當時調景嶺的上海粗炒最好食，因有很多上海來的國民黨人聚居，陳玉蓮常帶我去食。後來有了老上海飯店、老正興等，我都好喜歡。」

《繁花》中最常出現的食物是排骨年糕，平民小食，卻代表着阿寶和汪小姐的友誼。

《繁花》中，汪小姐帶着個人情感滋味的排骨年糕，正是許多上海平民百姓的美食。「上海吃排骨年糕最出名的店叫『鮮得來』，意思即是『鮮得不得了』！以前這個店只是一個大牌檔，在檔口掛個大燈泡，賣炸排骨、白烚年糕，那時吃豬扒好珍貴的，客人好多時連外賣盒都沒有，就把食物掛在單車尾，鮮得來後來才在雲南路開店，到現在還是很受歡迎。」

李純恩對上海菜也有研究，曾出過《吃在上海》一書，親身採訪多個上海食店，包括《繁花》中至真園的原型苔聖園。「上海菜一直都在變革，劇中有提及90年代上海很受香港文化影響，但除了廣東菜，湖南菜、杭州菜都有影響，因為上海很能接受不同文化，小說中有句上海話叫『拎得清』，代表很懂得生活，知道自己需要甚麼，這也像香港人，無得食便搵食，有得食便會想食好些。」

上海『鮮得來』(攝:陳家昌)

心目中的上海情懷

那王家衛是否香港最懂得拍上海的導演？李純恩說是。「因為他本身是上海人，有成長回憶，也有個人情懷，香港以至內地其他導演，都未必有這情懷，張藝謀也拍不到上海，多年來他做了很多關於上海的資料搜集，並非今次拍劇才有，所以王家衛對上海文化的貢獻是很大的。」

李純恩指跟王家衛常合作的潘迪華，很有老派上海人的韻味。

演員之中，他覺得潘迪華便很有舊上海人的韻味。「潘姐姐的生活一直都是很優雅，很有禮數，她約朋友去家中食飯，會一早打點好一切。她拍《花樣年華》時，提過王家衛一直想拍30年代的夜上海，《繁花》可說圓了心願，我覺得這是拍他心目中的上海，90年代上海人不會穿寶總的三件頭西裝，那是30年代的氣派，是爺叔口中所講的『老克勒』（old color）。」

胡歌演的寶總，講究外表和派頭，都屬老上海人的優雅品味。

每個人心中都有自己的一塊回憶版圖，王家衛的那一塊，一直沒有離開過上海。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

繁花｜十里洋場繁華花都系列　品嘗胡歌最愛排骨年糕
17:13 2024/04/11
繁花｜十里洋場繁華花都系列　品嘗胡歌最愛排骨年糕
繁花丨上海姥姥推唐嫣最愛排骨年糕　御‧家上海新店增早市時段
14:20 2024/06/12
繁花丨上海姥姥推唐嫣最愛排骨年糕　御‧家上海新店增早市時段
繁花丨TVB宣布6月3日播《繁花》　王家衛：這劇讓我在上海看到了香港
12:26 2024/05/20
繁花丨TVB宣布6月3日播《繁花》　王家衛：這劇讓我在上海看到了香港

你可能感興趣

繁花｜十里洋場繁華花都系列　品嘗胡歌最愛排骨年糕
17:13 2024/04/11
繁花｜十里洋場繁華花都系列　品嘗胡歌最愛排骨年糕
繁花丨上海姥姥推唐嫣最愛排骨年糕　御‧家上海新店增早市時段
14:20 2024/06/12
繁花丨上海姥姥推唐嫣最愛排骨年糕　御‧家上海新店增早市時段
繁花丨TVB宣布6月3日播《繁花》　王家衛：這劇讓我在上海看到了香港
12:26 2024/05/20
繁花丨TVB宣布6月3日播《繁花》　王家衛：這劇讓我在上海看到了香港
電影 演員 王家衛 李純恩 上海 電視劇 導演 杭州 寧波 中國

最高瀏覽

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞