繁花丨拆解上海飲食文化生活排場　李純恩推介排骨年糕最紅食店

▲ 李純恩指現在上海新一輩說的上海話，夾雜了其他口音，但劇中演員馬伊琍就是說純正的上海話。

《繁花》在香港播出，或者未如在內地掀起一股追劇熱潮，但劇集在製作規模、創作視野以至內涵底蘊，均已被影視及文化界所肯定。王家衛說，從前在香港看到了上海，如今也在上海看到了香港。於上海成長及後移居香港的作家李純恩，同樣為故事裏兩個城市之間的眉來眼去，看得津津有味。

《繁花》改編自上海作家金宇澄的同名小說，若看過原著，會發現跟王家衛的劇集版是截然不同的創作。

李純恩亦是先看小說再看劇，並稱兩者不用直接比較。「我喜歡金宇澄的文字，這本書跟普通小說不同，它是碎片化，如經歷過那個年代或懂得上海話便會更親切，其實小說文字已經過調整，可給不同中國人看，如書中常用到的『不響』（不作聲），真正上海話是講『勿響』。至於王家衛的劇集版，只取了角色名字和神髓，進行二次創作，我覺得沒問題，也毋須一定要跟足小說。」

▲ 李純恩自少年便由上海移居香港，自言一直未離開過港島區，沒住過九龍。

上海香港的相似

李純恩於1956年於上海出生，至23歲才移居至香港，他的成長歲月，正好便是原著小說中3位男主角的童年片段，因此他甚有共鳴。「小說裏附有一張金宇澄手繪的上海街道地圖，當中的瑞金路、思南路、復興路等，我都很熟悉，書中提及的偉民集郵社、飛機模型舖等，我都去過，現在還記憶猶新。」

60年代的上海，有許多電影院，也是他常流連之地。「我9歲便經常上戲院，如國泰、上海電影院等，在門口等人退票，因可以用半價買票進場看戲。」

▲ 王家衛說以前在香港看見了上海，現在於上海也看到了香港。

眾所周知，50年代以後，很多上海人移居至香港，並在此落地生根，成為城市發展的一大動力，李純恩亦是其中一分子。

「我爸爸原是印尼華僑，本來想先移居香港後再申請回鄉，卻從此便沒有離開香港。」雖然他在上海成長，要離開時卻沒有特別不捨得。「因為香港和上海其實很似，兩者都由漁村起步，亦很接受外來文化，後者甚至更早已出現西風東移；而且兩地都屬移民城市，上海有句老話叫『無寧不成市』，即沒有寧波人便沒有上海市，直至現在，我覺得上海還是全中國最開放的地方，如果你想去內地工作，上海是首選，如果這都不能適應，其他地方便更加難。」

最火紅的排骨年糕

飲食文化方面，李純恩笑言，他在1979年來港時，香港人不太吃上海菜，最常見只有上海粗炒。「當時調景嶺的上海粗炒最好食，因有很多上海來的國民黨人聚居，陳玉蓮常帶我去食。後來有了老上海飯店、老正興等，我都好喜歡。」

▲ 《繁花》中最常出現的食物是排骨年糕，平民小食，卻代表着阿寶和汪小姐的友誼。

《繁花》中，汪小姐帶着個人情感滋味的排骨年糕，正是許多上海平民百姓的美食。「上海吃排骨年糕最出名的店叫『鮮得來』，意思即是『鮮得不得了』！以前這個店只是一個大牌檔，在檔口掛個大燈泡，賣炸排骨、白烚年糕，那時吃豬扒好珍貴的，客人好多時連外賣盒都沒有，就把食物掛在單車尾，鮮得來後來才在雲南路開店，到現在還是很受歡迎。」

李純恩對上海菜也有研究，曾出過《吃在上海》一書，親身採訪多個上海食店，包括《繁花》中至真園的原型苔聖園。「上海菜一直都在變革，劇中有提及90年代上海很受香港文化影響，但除了廣東菜，湖南菜、杭州菜都有影響，因為上海很能接受不同文化，小說中有句上海話叫『拎得清』，代表很懂得生活，知道自己需要甚麼，這也像香港人，無得食便搵食，有得食便會想食好些。」

▲ 上海『鮮得來』(攝:陳家昌)

心目中的上海情懷

那王家衛是否香港最懂得拍上海的導演？李純恩說是。「因為他本身是上海人，有成長回憶，也有個人情懷，香港以至內地其他導演，都未必有這情懷，張藝謀也拍不到上海，多年來他做了很多關於上海的資料搜集，並非今次拍劇才有，所以王家衛對上海文化的貢獻是很大的。」

▲ 李純恩指跟王家衛常合作的潘迪華，很有老派上海人的韻味。

演員之中，他覺得潘迪華便很有舊上海人的韻味。「潘姐姐的生活一直都是很優雅，很有禮數，她約朋友去家中食飯，會一早打點好一切。她拍《花樣年華》時，提過王家衛一直想拍30年代的夜上海，《繁花》可說圓了心願，我覺得這是拍他心目中的上海，90年代上海人不會穿寶總的三件頭西裝，那是30年代的氣派，是爺叔口中所講的『老克勒』（old color）。」

▲ 胡歌演的寶總，講究外表和派頭，都屬老上海人的優雅品味。

每個人心中都有自己的一塊回憶版圖，王家衛的那一塊，一直沒有離開過上海。

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