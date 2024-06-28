在職媽媽︱兩子之母陪兒子做童軍學跆拳　發展共同興趣做好榜樣

▲ Stephanie深覺有兩個小朋友的家長要做到不偏心很重要。

孩子的成長過程中，有爸媽陪伴是一件幸福滿滿的事。

吳太Stephanie育有兩名兒子昀叡和倘儒。自大仔昀叡升上小一後，Stephanie深感小朋友讀書壓力大，特意安排他們課餘參與可以放鬆身心的課外活動，更身體力行跟兒子一起當童軍、學跆拳道，一齊操練參加比賽，陪伴發展共同興趣，一起向目標進發。

Stephanie一直有讓兩個兒子參加不同的課外活動，她強調以趣味為主，希望兒子能有所學習之餘也能享受其中。

▲ Stephanie說兩個小朋友的性格很不一樣，哥哥比較老實弟弟比較活潑。

「大仔昀叡今年7歲，就讀小一；細仔倘儒4歲讀K2。參加不同的課外活動，可以讓他們放輕鬆，因為在香港讀書壓力較大，尤其是昀叡，我每天安排他參與一個興趣班，星期日則是家庭樂。他參加的興趣班除了英文班外，主要都是玩樂為主，其中跆拳道可以參加比賽，可讓他學懂運動精神，了解人生有輸也有贏，縱然自己已經做得好，有時候還得靠運氣。跆拳道比賽有不同的場道，由16強一直打上去，最後勝利取得冠軍的，也不一定是打得最好的一個。過程中可以讓他體驗一下人生，也從中給他一些啟發。」

一起參加比賽

為了鼓勵兒子投入及樂在其中，原來Stephanie一直跟兒子一起學習跆拳道，至今已經兩年多，除了每星期一起上課，回到家還彼此切磋、互相鑽研，母子二人更組隊參加親子比賽。「其實以前我也有學跆拳道的，不過已放低多年。現在因為很想跟兒子一起參加比賽，所以再次重新學習。我們參加過3次不同的親子比賽，要互相配合，又要有共同步伐，跟兒子因此增加了相處和練習的時間。」

有媽媽陪伴在側，Stephanie表示昀叡感到很開心。「其實開始時他並不喜歡參加比賽的，後來他覺得有媽媽陪他參加也不錯。在預備的過程中，我們每晚都會抽空練習，大家向着同一個目標進發，一同做好每個動作，作為媽媽我也十分享受跟兒子一起練習呢。

「香港媽媽大多很難全職照顧小朋友，每天放工回家已經很疲憊，很想休息，但同時得檢查小朋友的功課，真的很忙碌，但透過這些親子比賽，我跟兒子有了共同的目標，大家每天一起去做同一件事情，我覺得很有意思。」

▲ 昀叡和倘儒喜歡去沙灘玩耍，因此沙灘往往是Stephanie家庭樂的好去處。

Stephanie分享一次難忘的比賽經歷，二人齊心合作最終拿到冠軍。雖然她謙稱只是幸運，但二人下的工夫毋庸置疑。

「那是我們第一次參加跆拳道親子比賽，在上課時，我可以很快記下要打的套拳，動作方面也比兒子做得好。但比賽時臨場表現卻沒有兒子發揮得那麼好，甚至忘記了某些動作，於是我只好觀看兒子的動作，然後再讓自己記起下一個動作。我們幸運拿到冠軍當然開心，但其實在過程中我並沒有給兒子太大壓力，我一直跟他強調我們要享受比賽的過程，輸贏並不重要，但原來我給自己的壓力是那麼大，臨場十分緊張，反而兒子對於得失的看法沒那麼重，可以輕鬆面對。反過來這是我要學習的地方。」

Stephanie透露未來會跟兒子一同考帶，母子二人會彼此鼓勵。

▲ 當生病的時候，兒子一句問候，教Stephanie甜在心頭。

當兒子好榜樣

除了跆拳道，昀叡也參加童軍，這也是Stephanie跟兒子一起參與的另一個課外活動。「我已經宣誓了當童軍領袖，日後小兒子的學校也有童軍活動的話，我希望我們3個可以一起參加。」

Stephanie表示，他們參加童軍活動差不多一年時間，基本上，每個星期都會有一次集會。「過程中我可以跟兒子一起去體驗，之前學校舉辦了一個童軍露營，我也有跟孩子一同參與。我觀察到昀叡參加童軍以後，他的團體合作精神和學習都進步了很多。童軍活動是訓練他們的領袖才能，同時也講求團隊精神，我看到兒子平常在遊戲和集會中的表現都進步了不少。」

昀叡也十分期待每個星期可以跟媽媽一起參加童軍的活動，同時，他在媽媽身上也有不少學習。「我覺得恒心很重要，因為所參與的活動很多時要大清早就起來，真的不容易，但卻讓兒子看到雖然媽媽感到疲累，但還是會起床參加，大家都沒有藉口。」

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Stephanie是一位愛錫兒子的甜心媽媽，卻原來兩個兒子同樣暖心。「兩個兒子都很sweet、很關心我，例如我弄傷了，過了一兩天他們仍然會問起情況如何。生病了他們除了問候我，還會拿水拿藥給我吃。有時候我需要加班，他們也會打電話問我甚麼時候回家、吃過飯了沒有。以前我以為兒子不會像女兒般體貼，但事實卻並不如此，其實他們都很窩心的！」

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