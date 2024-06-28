  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 02:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

在職媽媽︱兩子之母陪兒子做童軍學跆拳　發展共同興趣做好榜樣

休閒消費

撰文： 陳淑儀

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

Stephanie深覺有兩個小朋友的家長要做到不偏心很重要。

孩子的成長過程中，有爸媽陪伴是一件幸福滿滿的事。

吳太Stephanie育有兩名兒子昀叡和倘儒。自大仔昀叡升上小一後，Stephanie深感小朋友讀書壓力大，特意安排他們課餘參與可以放鬆身心的課外活動，更身體力行跟兒子一起當童軍、學跆拳道，一齊操練參加比賽，陪伴發展共同興趣，一起向目標進發。

Stephanie一直有讓兩個兒子參加不同的課外活動，她強調以趣味為主，希望兒子能有所學習之餘也能享受其中。

Stephanie說兩個小朋友的性格很不一樣，哥哥比較老實弟弟比較活潑。

「大仔昀叡今年7歲，就讀小一；細仔倘儒4歲讀K2。參加不同的課外活動，可以讓他們放輕鬆，因為在香港讀書壓力較大，尤其是昀叡，我每天安排他參與一個興趣班，星期日則是家庭樂。他參加的興趣班除了英文班外，主要都是玩樂為主，其中跆拳道可以參加比賽，可讓他學懂運動精神，了解人生有輸也有贏，縱然自己已經做得好，有時候還得靠運氣。跆拳道比賽有不同的場道，由16強一直打上去，最後勝利取得冠軍的，也不一定是打得最好的一個。過程中可以讓他體驗一下人生，也從中給他一些啟發。」

一起參加比賽

為了鼓勵兒子投入及樂在其中，原來Stephanie一直跟兒子一起學習跆拳道，至今已經兩年多，除了每星期一起上課，回到家還彼此切磋、互相鑽研，母子二人更組隊參加親子比賽。「其實以前我也有學跆拳道的，不過已放低多年。現在因為很想跟兒子一起參加比賽，所以再次重新學習。我們參加過3次不同的親子比賽，要互相配合，又要有共同步伐，跟兒子因此增加了相處和練習的時間。」

有媽媽陪伴在側，Stephanie表示昀叡感到很開心。「其實開始時他並不喜歡參加比賽的，後來他覺得有媽媽陪他參加也不錯。在預備的過程中，我們每晚都會抽空練習，大家向着同一個目標進發，一同做好每個動作，作為媽媽我也十分享受跟兒子一起練習呢。

「香港媽媽大多很難全職照顧小朋友，每天放工回家已經很疲憊，很想休息，但同時得檢查小朋友的功課，真的很忙碌，但透過這些親子比賽，我跟兒子有了共同的目標，大家每天一起去做同一件事情，我覺得很有意思。」

昀叡和倘儒喜歡去沙灘玩耍，因此沙灘往往是Stephanie家庭樂的好去處。

Stephanie分享一次難忘的比賽經歷，二人齊心合作最終拿到冠軍。雖然她謙稱只是幸運，但二人下的工夫毋庸置疑。

「那是我們第一次參加跆拳道親子比賽，在上課時，我可以很快記下要打的套拳，動作方面也比兒子做得好。但比賽時臨場表現卻沒有兒子發揮得那麼好，甚至忘記了某些動作，於是我只好觀看兒子的動作，然後再讓自己記起下一個動作。我們幸運拿到冠軍當然開心，但其實在過程中我並沒有給兒子太大壓力，我一直跟他強調我們要享受比賽的過程，輸贏並不重要，但原來我給自己的壓力是那麼大，臨場十分緊張，反而兒子對於得失的看法沒那麼重，可以輕鬆面對。反過來這是我要學習的地方。」

Stephanie透露未來會跟兒子一同考帶，母子二人會彼此鼓勵。

當生病的時候，兒子一句問候，教Stephanie甜在心頭。

當兒子好榜樣

除了跆拳道，昀叡也參加童軍，這也是Stephanie跟兒子一起參與的另一個課外活動。「我已經宣誓了當童軍領袖，日後小兒子的學校也有童軍活動的話，我希望我們3個可以一起參加。」

Stephanie表示，他們參加童軍活動差不多一年時間，基本上，每個星期都會有一次集會。「過程中我可以跟兒子一起去體驗，之前學校舉辦了一個童軍露營，我也有跟孩子一同參與。我觀察到昀叡參加童軍以後，他的團體合作精神和學習都進步了很多。童軍活動是訓練他們的領袖才能，同時也講求團隊精神，我看到兒子平常在遊戲和集會中的表現都進步了不少。」

昀叡也十分期待每個星期可以跟媽媽一起參加童軍的活動，同時，他在媽媽身上也有不少學習。「我覺得恒心很重要，因為所參與的活動很多時要大清早就起來，真的不容易，但卻讓兒子看到雖然媽媽感到疲累，但還是會起床參加，大家都沒有藉口。」

點擊圖片放大
+5
+4

Stephanie是一位愛錫兒子的甜心媽媽，卻原來兩個兒子同樣暖心。「兩個兒子都很sweet、很關心我，例如我弄傷了，過了一兩天他們仍然會問起情況如何。生病了他們除了問候我，還會拿水拿藥給我吃。有時候我需要加班，他們也會打電話問我甚麼時候回家、吃過飯了沒有。以前我以為兒子不會像女兒般體貼，但事實卻並不如此，其實他們都很窩心的！」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰
19:09 2024/05/31
不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰
不一樣的爸媽｜爛賭漢浪子回頭賣平安包養大7子女　長洲半世紀餅店子承父業
20:47 2024/06/07
不一樣的爸媽｜爛賭漢浪子回頭賣平安包養大7子女　長洲半世紀餅店子承父業
不一樣的爸媽︱收藏逾3萬件海賊王　慈母助兒子追夢成世界健力士紀錄保持者
19:25 2024/06/06
不一樣的爸媽︱收藏逾3萬件海賊王　慈母助兒子追夢成世界健力士紀錄保持者

你可能感興趣

不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰
19:09 2024/05/31
不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰
不一樣的爸媽｜爛賭漢浪子回頭賣平安包養大7子女　長洲半世紀餅店子承父業
20:47 2024/06/07
不一樣的爸媽｜爛賭漢浪子回頭賣平安包養大7子女　長洲半世紀餅店子承父業
不一樣的爸媽︱收藏逾3萬件海賊王　慈母助兒子追夢成世界健力士紀錄保持者
19:25 2024/06/06
不一樣的爸媽︱收藏逾3萬件海賊王　慈母助兒子追夢成世界健力士紀錄保持者
爸媽心聲 家庭教育 兒童健康 小學 中小學教育 遊戲 跆拳道 運動 課外活動

最高瀏覽

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞