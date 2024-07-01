  • 30°C
香港時間 : 2024701日 (一) 01:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

授勳2024｜廖長江、劉兆佳、李家傑等5人獲大紫荊勳章　劉德華獲銀紫荊（附名單）

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

今年共有502人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎。（資料圖片）

港府公布今年授勳名單，5人獲最高榮譽的大紫荊勳章，包括身兼行會成員的立法會議員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、饒宗頤學術館館長李焯芬、恒地主席李家傑、福建社團聯會榮譽主席林樹哲。信和集團主席黃志祥等12人獲金紫荊星章；天王劉德華等24人獲銀紫荊；40人獲銅紫荊星章，包括演員胡楓。

劉德華獲頒銀紫荊。（資料圖片）

多人參與23條立法有功上榜

今年共有502人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，較去年403人多近百人。其中，獲「行政長官公共服務獎狀」人數大增，去年88人，今年則有170人獲嘉獎，主要來自律政司、保安局、警務處，當中不少人有份參與基本法23條立法工作。

 

點擊圖片放大
+2

 

大紫荊方面，李家超表示，廖長江一直致力協調和團結議員支持政府施政，憑其卓越的領導才能和堅定決定，促成通過數項重大法案，包括23條。至於劉兆佳，港府讚其是公認的內地和香港事務及國際政治評論權威。劉兆佳回覆TOPick時表示，過去幾十年來，自己積極研究香港的政治和社會變遷，也對香港政治體制和管治模式的改革提過一些建議，相信頒授勳章是對其多年來的工作的肯定和鼓勵。又表示，未來的日子，會繼續兢兢業業為香港的未來發揮應有的作用。

肯定李家傑4方面貢獻

至於李家傑，李家超讚許其四方面的貢獻，（1）自2017年起帶領其集團提供土地和空置單位，致力推動過渡性房屋的發展；（2）樂善好施，多年來慷慨捐助香港和內地的慈善項目和救災工作；（3）為配合政府的抗疫措施，他更先後借出四幅土地供興建社區隔離設施；（4）關心青年發展，大力支持共創明「Teen」計劃。

李家傑回覆TOPick查詢時表示，能夠為國家、為香港服務，感到非常榮幸，將繼續與各界同心協力，全力支持國家及香港實現更美好發展、共建更美好家園。

獲頒金紫荊星章的黃志祥，特首形容他是香港房地產及酒店業的翹楚，率先先響應政、商、民三方合作模式，協助政府推行各項精準扶貧項目。在「社區客廳計劃」下，帶領旗下集團為深水埗和紅磡社區客廳提供場地和承擔裝修費用。

9位議員獲授勳或任太平紳士

今年共有9位立法會議員獲行政長官頒授勳銜或委任為太平紳士，廖長江之外，經民聯梁美芬獲金紫荊；港區人大政協及全國團體代表界陳勇獲銀紫荊；金融界陳振英、批發及零售界邵家輝、勞工界郭偉强獲銅紫荊。周文港、簡慧敏、嚴剛則獲委任為太平紳士。

李家超感謝並祝賀所有得獎人士，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。

2024年授勳名單

大紫荊勳章（5人）
廖長江、劉兆佳、李焯芬、李家傑、林樹哲

金紫荊星章（12人）
梁美芬、袁家寧、陳守仁、利敏貞、朱曼鈴、黃智祖、李國棟、容永祺、簡志豪、陳清泉、陳維安、黃志祥

銀紫荊星章（24人）
陳勇、歐陽桂如、朱珮瑩、梁肇輝、陳派明、盧世雄、袁小惠、鄭鍾偉、吳王依雯、吳華江、李德康、唐偉章、陳文洲、馮孝忠、黃碧嬌、劉德華、盧永雄、蕭楚基、龍子明、嚴玉麟、彭耀雄、朱敏健、翁志明、潘佩璆

紀律部隊及廉政公署卓越獎章（14人）
陳俊燊、陳綺麗、陳民德、梁韋洛、許偉明、陳慶勇、劉國富、程和木、樊曉聲、胡偉軍、吳潔貞、梁志偉、孫志華、麥偉強

銅紫荊星章（40人）
郭偉强、邵家輝、陳振英、滕錦光、陳曉峰、湯修齊、李萃珍、周春玲、邱詠筠、韋安祖、徐仕基、張廣軍、梁健文、陳念慈、曾智明、舒心、蔡宏興、鄺家陞、龐建貽、司徒旭、何毅強、徐美雲、梁鉅海、黃敬文、巴雅博、余健南、呂耀東、李然、杜淦堃、沈向洋、周紹喜、胡繼修（胡楓）、韋浩文、馬介欽、張綺薇、陳德義、陳黎惠蓮、甄文蕙、劉洪文燕、盧錦倫

紀律部隊及廉政公署榮譽獎章（46人）
李國昌、林敏嫻、史廣鴻、何志堅、余偉良、吳詠賢、巫劍豪、李仲華、韋志達、張偉華、張壽穩、張綺玲、梁維安、陳有富、曾繁國、馮慶南、黃中輝、楊寶榮、劉達輝、鄭嘉俊、鄭劍雲、蕭思銘、梁家駿、莊永安、陳振榮、勞耀康、彭健安、楊立新、楊啟宏、關鎮威、葉兆强、王美德、邱陵、許欣欣、潘肇川、李嘉明、馬少芳、黃志偉、楊嘉斐、余漢麟、周鳳玲、袁瑞恒、羅鎮烽、梁敏超、方志堅、雷家聰

榮譽勳章（105人）
李正儀、陳永康、黃梓謙、謝愛紅、羅曉楓、丁健華、何華漢、梁進、陳繼偉、黃秋萍、劉啟康、潘孝汶、伍燕梅、朱偉明、吳麗鳳、林建群、侯福達、區佩兒、張欽龍、郭文坤、麥堅力 （Mr Alexander Robert McQUEEN）、曾耀棠、黃冰芬、黃根仔、楊倩玉、葉平南、蔡世鴻、賴榮春、孔永業、王如躍、王瑋駿、王槐裕、江旻憓、何元鳳、吳慧君吳騰、李子健、李志康、李承哲、李淑芬、李聖根、李銘銳、冼石韞玉、周卓然、招偉立、林新棟、林慧虹、邱婕兒、施純森、胡池、韋兆新 （Mr Russell Elliot WEBB）、凌偉漢、孫蔡吐媚、崔宇恒、張玉其、張智彥、梁路得、梁嘉輝、符茜、許漢卿、許龍一、連少冬、郭興坤、陳宇澤、陳狄安、陳東山、陳芳盈、陳炳泉、陳英凝、陳首銘、陳振宇、陳國基、陳落齊、陳曉鋒、麥勁生、賀頤盛先生 （Mr Liam Martin DOHERTY）、黃光耀、黃志強、黃迪華、黃碧如、楊榮輝、楊慧君、詹漢欽、廖嘉倫、蒙美玲、趙應春、劉文杰、劉娟、劉德平、蔡紀駿 （Mr James Murray CHRISTIE）、蔡懿德、盧麗華、錢漢輝、鮑拿先生 （Mr Wilhelm BRAUNER）、戴凱倫、謝偉鴻、謝景霞、謝曉東、鍾育升、鍾郝儀、羅家聰、譚少聰、譚金蓮、蘇潔瑩、釋衍空

行政長官社區服務獎狀（86人）
何秀賢、周天意、梁振邦、曾國家、劉淑燕、鄺珉樀、司徒建華、刁振邦、方奕聰、白宛蘭、朱智恒、朱嘉望、何偉俊、何甄陶、何黎敏怡、佘繕妡、吳永雄、吳偉樑、岑柱華、李文昌、李文欣、李志明、李忠澤、李智鋒、李慕潔、冼力求、卓善章、周其仲、林姿穎、林家儀、林德育、洛雅怡、胡銘泰、計逢時、徐沛雄、張世添、張建新、張海琳、張霆邦、梁中明、梁煒泰、梁瓊允、莊展銘、莫元堅、許得恩、郭文龍、郭美華、陳冬蕾、陳俊傑、陳善鈺、陳渭泠、陳劍光、陸桐光、麥偉彬、彭禮輝、曾昭浴、湯芷穎、馮奕斌、馮健中、馮慧貞、黃何淑英、黃家興、黃偉泉、黃強耀、黃樂妍、楊傑雄、楊曉林、萬子殷、鄔文英、劉利年、劉徐徐、劉桂珍、蔡潔雯、鄧鎮邦、鄭利明、鄭建好、鄭凱琳、鄭筱薇、鄭麗娟、黎衍榮、蕭月珍、蕭謙偉、賴俊榮、賴倩琪、錢敏華、魏瑋恩

行政長官公共服務獎狀（170人）

*任職律政司期間表現出色
林少忠、楊美琪、梅基發、曾強、伍朗廷、周天行、梁文豐、彭士印、蕭敏鏇、吳文俊、吳加悅、吳芷軒、莊文欣、陳思凱、陳穎琛、傅悅耳、黃安敏、樂逢源、蔡天佑、羅天瑋

*任職保安局期間表現出色
廖李可期、鍾仕邦、何宇揚、李嘉莉、周庭烽、陳國衛、陳雅香、曾倩冰、黃添培、鄧睫兒

*任職警務處期間表現出色
林志偉、林偉亮、楊耀宗、方善鏗、王錫輝、包亦煒、白智峰、伍子健、伍恩偉、伍嘉豪、佘卓禮、余俊曦、吳秉聰、吳朗謙、吳詠怡、吳蔚妍、吳融錤、呂文集、呂加雯、李名誠、李百謙、李沛權、李家霆、李書權、李維峻、李澤鴻、周仁傑、周海雄、周嘉豪、周蔚嫻、林子峰、林景豐、林瑞群、林燕明、邱嘉榮、邵韻儀、柯海棠、胡家潤、韋婧、耿麗雅、袁兆基、袁志恒、袁燕華、馬僑徽、張伯傑、張俊傑、張柏誠、梁子祺、梁安琪、梁晉榮、梁國林、梁維斌、梁樂文、莫冠斌、許康傑、郭思慧、郭倩文、郭啟國、郭凱瑩、郭曉君、陳子峰、陳允健、陳君傑、陳倩媛、陳偉文、陳培堅、陳嘉明、陳慧妍、陳翰翹、陳龍杰、陳鴻鈞、曾康然、曾凱亮、程宇廷、馮俊宜、馮寶羅、黃天筵、黃安妮、黃展皓、黃煒倫、黃銳玲、黃顯婷、楊日朗、楊英祺、楊雲飛、葉浚軒、葉澤標、詹竣耀、雷家雋、劉永旭、劉偉鴻、劉雲達、劉嘉璧、劉劍活、劉德榮、劉曉丹、劉錦銘、歐陽汶杰、蔡晉賢、蔡嘉浩、鄧楚灝、鄭雅青、黎啟東、黎國湧、黎達開、黎顯倫、盧樂敏、龍嘉淇、戴欣、戴相敬、繆美瑜、謝威誠、鄺偉賢、魏小慧、羅寶珠、譚暐麟、

*任職入境處期間表現出色
黎偉生、周美鳳、戚碧梅

*任職海關期間表現出色
向秉龍、陳永鉅、彭嘉榮、盧萱庭

*其他部門表現出色者
吳盛超（民眾安全服務處）、李日香（房屋署）、梁玉萍（司法機構）、莫國傑（建築署）、陳志成（食環署）、陳家駒（食環署）、勞麗芳（康文署）、曾志榮（民眾安全服務處）、黃文貴（懲教署）、黃金鳯（香港電台）、黃蕬茹（民眾安全服務處）、雷得信（政府飛行服務隊）、劉力基（機電工程署）、劉少清（房屋署）、劉麗明（食環署）、藍淑琴（食環署）、Mr Nicholas John WATERS（政府新聞處）

資料來源：行政署

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【授勳名單】李家超等7人獲頒大紫荊勳章　889人獲授勳再創回歸以來新高
00:01 2022/07/27
【授勳名單】李家超等7人獲頒大紫荊勳章　889人獲授勳再創回歸以來新高
【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
10:47 2022/11/06
【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
【授勳2022】張家朗獲頒銀紫荊星章　勉勵年青人「只要有夢想，就有機會成真」
12:11 2022/11/07
【授勳2022】張家朗獲頒銀紫荊星章　勉勵年青人「只要有夢想，就有機會成真」
【授勳2023】林健鋒、霍震霆等5人獲大紫荊勳章　「正義廚師」輝哥獲銅英勇勳章（附名單）
00:01 2023/07/01
【授勳2023】林健鋒、霍震霆等5人獲大紫荊勳章　「正義廚師」輝哥獲銅英勇勳章（附名單）
【授勳2023】授勳典禮今舉行　5人獲頒大紫荊勳章　鑽石山救人廚師獲英勇勳章
13:15 2023/11/25
【授勳2023】授勳典禮今舉行　5人獲頒大紫荊勳章　鑽石山救人廚師獲英勇勳章

你可能感興趣

【授勳名單】李家超等7人獲頒大紫荊勳章　889人獲授勳再創回歸以來新高
00:01 2022/07/27
【授勳名單】李家超等7人獲頒大紫荊勳章　889人獲授勳再創回歸以來新高
【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
10:47 2022/11/06
【授勳2022】李慧詩獲頒銀紫荊星章　謹記母親教導「不要壞心腸害人」
【授勳2022】張家朗獲頒銀紫荊星章　勉勵年青人「只要有夢想，就有機會成真」
12:11 2022/11/07
【授勳2022】張家朗獲頒銀紫荊星章　勉勵年青人「只要有夢想，就有機會成真」
劉兆佳 地產 林樹哲 黃志祥 李家傑 李焯芬 饒宗頤 胡楓 經民聯 律政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
急症室最長等候時間（07月01日 時間00:05）
急症室最長等候時間（07月01日 時間00:05）
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票