授勳2024｜廖長江、劉兆佳、李家傑等5人獲大紫荊勳章　劉德華獲銀紫荊（附名單）

▲ 今年共有502人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎。（資料圖片）

港府公布今年授勳名單，5人獲最高榮譽的大紫荊勳章，包括身兼行會成員的立法會議員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、饒宗頤學術館館長李焯芬、恒地主席李家傑、福建社團聯會榮譽主席林樹哲。信和集團主席黃志祥等12人獲金紫荊星章；天王劉德華等24人獲銀紫荊；40人獲銅紫荊星章，包括演員胡楓。

▲ 劉德華獲頒銀紫荊。（資料圖片）

多人參與23條立法有功上榜

今年共有502人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，較去年403人多近百人。其中，獲「行政長官公共服務獎狀」人數大增，去年88人，今年則有170人獲嘉獎，主要來自律政司、保安局、警務處，當中不少人有份參與基本法23條立法工作。

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大紫荊方面，李家超表示，廖長江一直致力協調和團結議員支持政府施政，憑其卓越的領導才能和堅定決定，促成通過數項重大法案，包括23條。至於劉兆佳，港府讚其是公認的內地和香港事務及國際政治評論權威。劉兆佳回覆TOPick時表示，過去幾十年來，自己積極研究香港的政治和社會變遷，也對香港政治體制和管治模式的改革提過一些建議，相信頒授勳章是對其多年來的工作的肯定和鼓勵。又表示，未來的日子，會繼續兢兢業業為香港的未來發揮應有的作用。

肯定李家傑4方面貢獻

至於李家傑，李家超讚許其四方面的貢獻，（1）自2017年起帶領其集團提供土地和空置單位，致力推動過渡性房屋的發展；（2）樂善好施，多年來慷慨捐助香港和內地的慈善項目和救災工作；（3）為配合政府的抗疫措施，他更先後借出四幅土地供興建社區隔離設施；（4）關心青年發展，大力支持共創明「Teen」計劃。

李家傑回覆TOPick查詢時表示，能夠為國家、為香港服務，感到非常榮幸，將繼續與各界同心協力，全力支持國家及香港實現更美好發展、共建更美好家園。

獲頒金紫荊星章的黃志祥，特首形容他是香港房地產及酒店業的翹楚，率先先響應政、商、民三方合作模式，協助政府推行各項精準扶貧項目。在「社區客廳計劃」下，帶領旗下集團為深水埗和紅磡社區客廳提供場地和承擔裝修費用。

9位議員獲授勳或任太平紳士

今年共有9位立法會議員獲行政長官頒授勳銜或委任為太平紳士，廖長江之外，經民聯梁美芬獲金紫荊；港區人大政協及全國團體代表界陳勇獲銀紫荊；金融界陳振英、批發及零售界邵家輝、勞工界郭偉强獲銅紫荊。周文港、簡慧敏、嚴剛則獲委任為太平紳士。

李家超感謝並祝賀所有得獎人士，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。

2024年授勳名單 ●大紫荊勳章（5人）

廖長江、劉兆佳、李焯芬、李家傑、林樹哲 ●金紫荊星章（12人）

梁美芬、袁家寧、陳守仁、利敏貞、朱曼鈴、黃智祖、李國棟、容永祺、簡志豪、陳清泉、陳維安、黃志祥 ●銀紫荊星章（24人）

陳勇、歐陽桂如、朱珮瑩、梁肇輝、陳派明、盧世雄、袁小惠、鄭鍾偉、吳王依雯、吳華江、李德康、唐偉章、陳文洲、馮孝忠、黃碧嬌、劉德華、盧永雄、蕭楚基、龍子明、嚴玉麟、彭耀雄、朱敏健、翁志明、潘佩璆 ●紀律部隊及廉政公署卓越獎章（14人）

陳俊燊、陳綺麗、陳民德、梁韋洛、許偉明、陳慶勇、劉國富、程和木、樊曉聲、胡偉軍、吳潔貞、梁志偉、孫志華、麥偉強 ●銅紫荊星章（40人）

郭偉强、邵家輝、陳振英、滕錦光、陳曉峰、湯修齊、李萃珍、周春玲、邱詠筠、韋安祖、徐仕基、張廣軍、梁健文、陳念慈、曾智明、舒心、蔡宏興、鄺家陞、龐建貽、司徒旭、何毅強、徐美雲、梁鉅海、黃敬文、巴雅博、余健南、呂耀東、李然、杜淦堃、沈向洋、周紹喜、胡繼修（胡楓）、韋浩文、馬介欽、張綺薇、陳德義、陳黎惠蓮、甄文蕙、劉洪文燕、盧錦倫 ●紀律部隊及廉政公署榮譽獎章（46人）

李國昌、林敏嫻、史廣鴻、何志堅、余偉良、吳詠賢、巫劍豪、李仲華、韋志達、張偉華、張壽穩、張綺玲、梁維安、陳有富、曾繁國、馮慶南、黃中輝、楊寶榮、劉達輝、鄭嘉俊、鄭劍雲、蕭思銘、梁家駿、莊永安、陳振榮、勞耀康、彭健安、楊立新、楊啟宏、關鎮威、葉兆强、王美德、邱陵、許欣欣、潘肇川、李嘉明、馬少芳、黃志偉、楊嘉斐、余漢麟、周鳳玲、袁瑞恒、羅鎮烽、梁敏超、方志堅、雷家聰 ●榮譽勳章（105人）

李正儀、陳永康、黃梓謙、謝愛紅、羅曉楓、丁健華、何華漢、梁進、陳繼偉、黃秋萍、劉啟康、潘孝汶、伍燕梅、朱偉明、吳麗鳳、林建群、侯福達、區佩兒、張欽龍、郭文坤、麥堅力 （Mr Alexander Robert McQUEEN）、曾耀棠、黃冰芬、黃根仔、楊倩玉、葉平南、蔡世鴻、賴榮春、孔永業、王如躍、王瑋駿、王槐裕、江旻憓、何元鳳、吳慧君吳騰、李子健、李志康、李承哲、李淑芬、李聖根、李銘銳、冼石韞玉、周卓然、招偉立、林新棟、林慧虹、邱婕兒、施純森、胡池、韋兆新 （Mr Russell Elliot WEBB）、凌偉漢、孫蔡吐媚、崔宇恒、張玉其、張智彥、梁路得、梁嘉輝、符茜、許漢卿、許龍一、連少冬、郭興坤、陳宇澤、陳狄安、陳東山、陳芳盈、陳炳泉、陳英凝、陳首銘、陳振宇、陳國基、陳落齊、陳曉鋒、麥勁生、賀頤盛先生 （Mr Liam Martin DOHERTY）、黃光耀、黃志強、黃迪華、黃碧如、楊榮輝、楊慧君、詹漢欽、廖嘉倫、蒙美玲、趙應春、劉文杰、劉娟、劉德平、蔡紀駿 （Mr James Murray CHRISTIE）、蔡懿德、盧麗華、錢漢輝、鮑拿先生 （Mr Wilhelm BRAUNER）、戴凱倫、謝偉鴻、謝景霞、謝曉東、鍾育升、鍾郝儀、羅家聰、譚少聰、譚金蓮、蘇潔瑩、釋衍空 ●行政長官社區服務獎狀（86人）

何秀賢、周天意、梁振邦、曾國家、劉淑燕、鄺珉樀、司徒建華、刁振邦、方奕聰、白宛蘭、朱智恒、朱嘉望、何偉俊、何甄陶、何黎敏怡、佘繕妡、吳永雄、吳偉樑、岑柱華、李文昌、李文欣、李志明、李忠澤、李智鋒、李慕潔、冼力求、卓善章、周其仲、林姿穎、林家儀、林德育、洛雅怡、胡銘泰、計逢時、徐沛雄、張世添、張建新、張海琳、張霆邦、梁中明、梁煒泰、梁瓊允、莊展銘、莫元堅、許得恩、郭文龍、郭美華、陳冬蕾、陳俊傑、陳善鈺、陳渭泠、陳劍光、陸桐光、麥偉彬、彭禮輝、曾昭浴、湯芷穎、馮奕斌、馮健中、馮慧貞、黃何淑英、黃家興、黃偉泉、黃強耀、黃樂妍、楊傑雄、楊曉林、萬子殷、鄔文英、劉利年、劉徐徐、劉桂珍、蔡潔雯、鄧鎮邦、鄭利明、鄭建好、鄭凱琳、鄭筱薇、鄭麗娟、黎衍榮、蕭月珍、蕭謙偉、賴俊榮、賴倩琪、錢敏華、魏瑋恩 ●行政長官公共服務獎狀（170人） *任職律政司期間表現出色

林少忠、楊美琪、梅基發、曾強、伍朗廷、周天行、梁文豐、彭士印、蕭敏鏇、吳文俊、吳加悅、吳芷軒、莊文欣、陳思凱、陳穎琛、傅悅耳、黃安敏、樂逢源、蔡天佑、羅天瑋 *任職保安局期間表現出色

廖李可期、鍾仕邦、何宇揚、李嘉莉、周庭烽、陳國衛、陳雅香、曾倩冰、黃添培、鄧睫兒 *任職警務處期間表現出色

林志偉、林偉亮、楊耀宗、方善鏗、王錫輝、包亦煒、白智峰、伍子健、伍恩偉、伍嘉豪、佘卓禮、余俊曦、吳秉聰、吳朗謙、吳詠怡、吳蔚妍、吳融錤、呂文集、呂加雯、李名誠、李百謙、李沛權、李家霆、李書權、李維峻、李澤鴻、周仁傑、周海雄、周嘉豪、周蔚嫻、林子峰、林景豐、林瑞群、林燕明、邱嘉榮、邵韻儀、柯海棠、胡家潤、韋婧、耿麗雅、袁兆基、袁志恒、袁燕華、馬僑徽、張伯傑、張俊傑、張柏誠、梁子祺、梁安琪、梁晉榮、梁國林、梁維斌、梁樂文、莫冠斌、許康傑、郭思慧、郭倩文、郭啟國、郭凱瑩、郭曉君、陳子峰、陳允健、陳君傑、陳倩媛、陳偉文、陳培堅、陳嘉明、陳慧妍、陳翰翹、陳龍杰、陳鴻鈞、曾康然、曾凱亮、程宇廷、馮俊宜、馮寶羅、黃天筵、黃安妮、黃展皓、黃煒倫、黃銳玲、黃顯婷、楊日朗、楊英祺、楊雲飛、葉浚軒、葉澤標、詹竣耀、雷家雋、劉永旭、劉偉鴻、劉雲達、劉嘉璧、劉劍活、劉德榮、劉曉丹、劉錦銘、歐陽汶杰、蔡晉賢、蔡嘉浩、鄧楚灝、鄭雅青、黎啟東、黎國湧、黎達開、黎顯倫、盧樂敏、龍嘉淇、戴欣、戴相敬、繆美瑜、謝威誠、鄺偉賢、魏小慧、羅寶珠、譚暐麟、 *任職入境處期間表現出色

黎偉生、周美鳳、戚碧梅 *任職海關期間表現出色

向秉龍、陳永鉅、彭嘉榮、盧萱庭 *其他部門表現出色者

吳盛超（民眾安全服務處）、李日香（房屋署）、梁玉萍（司法機構）、莫國傑（建築署）、陳志成（食環署）、陳家駒（食環署）、勞麗芳（康文署）、曾志榮（民眾安全服務處）、黃文貴（懲教署）、黃金鳯（香港電台）、黃蕬茹（民眾安全服務處）、雷得信（政府飛行服務隊）、劉力基（機電工程署）、劉少清（房屋署）、劉麗明（食環署）、藍淑琴（食環署）、Mr Nicholas John WATERS（政府新聞處） 資料來源：行政署

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