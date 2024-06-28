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【#DreamWithMi】Mira Place周五上演小型音樂會場　以音樂傳遞夢想

特約

發布時間： 11 小時前

最後更新： 11 小時前

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Mira Place一直致力支持本地新世代音樂人，致力發掘獨特動人的歌聲。由6月14日起Mira Place將會舉辦「Sing Your Dream」音樂活動，逢星期五把Mira Steps化身為小型音樂會場，讓新晉音樂人以音樂傳遞夢想！

今天（6月28日）的舞台會有Natalie、Becca以及Elvis三位表演者，用歌聲與大家一起迎接美好週末。

○  Natalie (6PM – 6:45PM)
Natalie認為音樂的追夢路上不應該限制自己，所以努力爭取每個演出機會，與大家分享喜愛的音樂。今次的「Sing Your Dream」音樂舞台更會連同兩位樂手朋友阿男和Ethan一起演出！

○  Becca & Elvis (6:45PM – 7:30PM)
Becca喜愛聽各種類型的音樂，因為透過音樂可以感受到表演者想帶出的故事和想法，希望藉着今次的演出與大家分享音樂故事。Elvis熱愛演出，希望透過自己的表演可以帶給觀眾能量，一起Have Fun！

被挑選參與演出的Mira Dreamers除了可獲得Cham's Vocal Studio的免費歌唱課程，更有機會躋身更大的舞台，於商場年度音樂盛事Gimme LiVe音樂節舞台演出！Mira Place現正公開招募8月份演出單位，有興趣可按此了解詳情。

活動日期：6月14日至8月31日（逢星期五）
活動時間：晚上6時至7時半
活動地點：Mira Steps

（特約）

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