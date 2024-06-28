反恐首案｜網罪科警長供稱檢驗手機後始考取資格　法官指料8月中審結

▲ 網罪科警長供稱檢驗手機後始考取資格，法官指料8月中審結。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警案，今（28日）踏入第43日審訊。曾檢驗被告賴振邦的工作地點檢取的手機的網罪科警長供稱，他在完成檢驗後才考取相關資格，但指處理證物程序沒變。法官表示，控方仍須傳召數名證人，本案將不能如期於下月中審結，料8月中審結。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

控方今傳召檢驗及擷取涉案電子裝置的警長陳智培作供，陳供稱，他於2014年加入網罪科，在本案負責數碼法理鑑證工作。陳稱，他檢驗了賴振邦的工作室檢獲的1部手機，以軟件Cellebrite還原手機的Telegram已刪除的訊息。

於賴振邦一方盤問下，陳指他2014年在警察學院修讀流動裝置鑑證課程時，曾學習使用軟件Cellebrite。

陳承認，他在2020年檢驗上述手機時不具備相關檢驗員資格，他在翌年才透過修讀網上課程獲得證書。

在控方覆問下，陳稱無論取得資格與否，處理證物的程序均一樣。

聆訊周二（2日）續。

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記者：陳曉欣