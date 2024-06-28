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自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$364起歎鱈場蟹腳/波士頓龍蝦/燒西冷牛肉

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

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KKday推出海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一優惠，$364起即可歎泰國風情燒烤自助晚餐。（KKday）

【自助餐/自助餐優惠/海洋公園萬豪酒店/自助餐買一送一/Buffet】一家大小周末想去趁周末鬆一鬆，可以去海洋公園萬豪酒店食自助餐。KKday推出海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一優惠，$364起即可任食鱈場蟹腳、泰式黃咖喱炒蟹、泰式紅咖喱燒鴨、蟹肉干燒伊麵、燒西冷牛肉、孜然烤羊腿，讓你在香港品嚐泰國傳統美食滋味，即睇詳情！

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自助餐優惠｜任食多款泰式熱葷+甜品

KKday推出泰國風情燒烤自助晚餐，泰國風情燒烤自助晚餐提供多款泰式經典美食和甜品。品嚐廚師即場燒烤的新鮮海鮮，為味蕾帶來滿滿的幸福感。泰國風情燒烤自助晚餐精選推介，當中冰鎮海鮮及頭盆，有鱈場蟹腳、翡翠螺、鮮大蝦配辣茄汁、煙三文魚、泰式羅望子豆腐、金蒜辣椒茄子、泰式燒牛肉沙律、泰式燒牛肉沙律。

熱葷有泰式燒雞、泰式黃咖喱炒蟹、香辣魔鬼魚、泰式紅咖喱燒鴨、泰式辣椒膏炒鮮魷及秋葵、蟹肉干燒伊麵、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿。萬眾期待的甜品，有泰式奶茶慕絲蛋糕、芒果西米奶凍、香茅焦糖燉蛋、泰式大菜糕、班籣葉忌廉餅、意大利咖啡芝士餅、芒果慕絲蛋糕、椰汁黑糯米。

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優惠詳情：

預訂日期：2024年7月5日至7月27日23:59

用餐日期：2024年7月5日至7月27日

用餐地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier 酒吧

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泰國風情燒烤自助晚餐（星期五至六；18:30 – 22:00）
優惠價：$802/2位，平均HK$401/位（原價 HK$1,470/2位）

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泰國風情燒烤自助晚餐（星期五至六；18:30 – 22:00）
優惠價：$1,536/3位，平均HK$512/位（原價 HK$2,205/3位）

**以上已包括原價加一服務費

【訂購網址】

延伸閱讀：自助餐優惠｜喜來登酒店自助餐快閃優惠　$276起歎波士頓龍蝦/即開生蠔/蟹腳 

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