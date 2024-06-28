直資名校︱福建中學附屬學校15周年校慶自製電影　逾10個感人真人真事搬上銀幕

▲ 福附自家製作十五周年校慶電影《我們的成長路》 結合十多個動人真實故事 ，6月30日隆重首映。

觀塘區熱門直資英文小學福建中學附屬學校，為慶祝創校十五周年，校方動用校內師生、家長及校友，特別自家製作一齣十五周年校慶電影《我們的成長路》，由十多個校園內的真人真事故事組合而成，貫串學生成長的經歷、為人父母的無奈、父母與子女之間的關係，同學之間的相處，以及年輕老師面對的種種挑戰，觸動人心。校方稍後計劃將相關內容製作成教師發展、家長教育及學生的生命教育教材，輔助學校發展。有關電影將於6月30日舉行首映禮，隆重呈獻觀眾眼前！

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福建中學附屬學校於2009年創校，創校至今踏入第十五周年，一直與觀塘福建中學結龍。為隆重慶祝創校15周年，福附製作十五周年校慶電影《我們的成長路》，片長約五十分鐘，內容由十多個真人真事的故事組合而成，主要大綱是圍繞一位新入職的老師及一位插班生，在一個學年裡面的蛻變。內容貫串學生成長的經歷、為人父母的無奈及年輕老師平衡教育使命及私人生活的種種挑戰，連畢業禮的致辭內容，都是曾在畢業禮上出現後經改編，再加入電影劇情。

▲ 徐區懿華校長為了慶祝學校15周年校慶，拍攝一部電影。TOPick記者攝

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，福附約於兩年多前，開始構思如何展現十五周年校慶期間的學校面貌，最重要是能真實呈現學校的人與事，以及情懷。然而，反覆的疫情令我們擔心，無法展開各項綵排。剛巧，校方發現家長中有任職專業電影製作的人員，於是便萌生了製作校慶電影的想法。在得到家長們的大力支持下，校方便着手向師生家長收集校園內的人、情、事。

電影還設計了不少對白，反映學校的理念和宗旨，如「老師要兼顧好多嘢，學校希望盡量做到兼顧老師嘅各方面所需，老師搏命為學生，學校（校長）亦要為老師設想，工作無分彼此，大家互相補位」、「學校任何決定，盡量以學生個人需要為大前題，例如學費減免，為有需要嘅學生，係可以即時批出」。

直資福附︱家長導演義務統籌

在選角及拍攝方面，校方花了數個月收集各種學校故事，但當故事大綱擬好後，才發現真正的挑戰剛開始。《我們的成長路》由本校學生家長導演義務統籌，他用上一晚時間，擬定好所有的分場細節，共十多頁至二十頁，非常高效和專業，確定使用七天時間拍好整齣電影。

福附校長徐區懿華除了有份參與草擬劇本外，還擔當電影中一個非常特別的角色，她會推出一輛由同事發明的「戰車」出場，那戰車是福附獨有的，具備快速完成工作的功能。

為了不影響學生學習，電影拍攝工作必須於去年暑期內完成，還要避免與校舍暑期維修衝突，於是，編劇們用了一晚通宵，寫出了所有選角試鏡需要用的劇本。用了三天時間，為超過一百名參與試鏡的同學及成人主要角色進行試鏡，確定主要角色及群戲人選，再用餘下三天完成所有劇本。前後用了一星期時間安排好所有演員及劇本，再用七天時間拍攝，電影初步完成。

完成拍攝後，後期製作才是真正漫長之路。剪片第一稿於去年十二月完成，經過多次觀看、修訂，再剪接，最後訂稿出爐時已是今年四月了。後來發現有位福附舊生從事電影配樂，校方立刻邀請對方加入。同時，校方也邀請到陳恩碩 （Tom哥哥）為我們撰寫主題曲，並安排劇中兩位主角主唱。加上配音、調色等各項工序，校方於今年五月最後一天完成了可送往電影、報刊及物品管理辦事處審核的版本。電影將只供對本校有興趣人士觀賞，不設公開售票。

▲ 電影《我們的成長路》由真人真事組成。

直資福附︱校長:電影真人真事故事

徐區懿華表示，由於學校對電影拍攝和製作不太認識，加上拍攝時間緊迫，還是摸著石頭過河。她與同事們一起撰寫劇本內容，並通宵撰寫試鏡劇本，揀角色後三日已開鏡。校內上下齊心，邊做邊學，慶幸校內有任職電影製作的學生家長，可幫忙安排分場拍攝、管理等事務，令十五周年校慶電影得以順利完成拍攝和製作。她憶述，拍攝電影期間遇到不少困難，而最大的困難是，劇本有一幕場景是在醫院發生的，惟自行搭建場景成本太高，學校資金有限，幸好最後獲任職電影行業的家長的人脈網絡協助，最後在免除租金，只繳付工作人員當值費用的情況下，完成取景拍攝。困難可謂逐一解決。

她坦言，電影中的學生和老師的種種真人真事的故事，不論在回憶上，還是在拍攝電影的取材上，均令她印象非常深刻。

她形容，電影內容採用十多個真人真事的故事改編而成，故事內容反映出學生面對的困難、老師自動自覺協助學生的優良工作態度、老師對學生的關愛、學生對老師感激之情等，看到師生們投入認真地演出，演繹出一個又一個的動人故事，均令她十分感動。此外，令她印象最深刻的是電影選角的時候，有百多位學生報名，但校方電影製作團隊只能從中挑選出八至十個角色，雖然他們需透過競爭角逐，但也會互相鼓勵，令她相當感動。

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飾演電影中小三資優插班生角色的傅梓淳同學，現於福附就讀小二。他坦言自己是首次參與電影拍攝，需要勤力背誦對白，有時忘記部分對白，又需不斷重拍，但這令他明白不可輕言放棄的道理。而飾演插班生家姐的龐向晴（現於福附就讀小五），則認為最困難是要即時演出不開心的情緒，以及以兩文三語背誦畢業致辭的長篇內容，她幾乎每日反覆利用小息時間練習，終於成功熟讀內容。

傅同學的媽媽表示，兒子從背對白中令到中文進步外，性格變得更堅強及自信，拍攝期間傅梓淳發燒及腸胃炎，但他仍然沒有放棄，一直撐到電影完成，傅媽媽表示為兒子感到驕傲。

承蒙香港福建商會名譽顧問陳榮民先生及銀都機構有限公司的支持，《我們的成長路》得以在正式戲院作私人播放首映。徐區懿華難掩興奮之情說：「之前從沒想過這齣電影，最終能在戲院播放首映......直至電影內容獲電檢署評為一級，適合兒童觀看，加上電影配樂由福附舊生負責，目前心情真的相當興奮，十分期待」。

除了在戲院播出首映外，校方亦將在校內播放電影，讓未能進電影院觀賞的本校師生及親友有機會欣賞大家同心協力的成果，並增加對本校的認識。是次電影觀賞所籌得之款項扣除必要開支後，將支持早前成立的「福附寵物關愛基金」、「六樓小劇場維修工程」及剩餘款項亦將用作開展學校其他優化學習設施工程之用。

《我們的成長路》首映禮詳情：

日期：2024年6月30日（星期日）

時間：上午10時至12時

地點：旺角新寶院線 （地址：旺角豉油街60-64號）

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