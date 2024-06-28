食用安全︱小林製藥紅麴保健品致腎病 日厚生勞動省證實：增至76人死亡

▲ 小林製藥紅麴保健品致腎病 日官方證實：增至76人死亡

日本小林製藥生產的紅麴保健品風波持續發酵，厚生勞動省28日表示，與服用小林紅麴有關的死亡人數，從原先的5人增至76人，正在調查其確切死因。

厚生勞動大臣武見敬三28日在記者會中表示，官方收到170宗與小林製藥紅麴產品有關的通報案件，結果調查後發現，有91人並未攝取該保健品、3人死因與該保健品無關，因此確認與服用小林製藥紅麴相關的死亡人數達76人。

小林製藥此前向厚勞省報告的死亡人數為5人，武見敬三表示，對於小林製藥未回報實際死亡人數感到相當遺憾。而76名死者中，有些人患有腎臟相關疾病，有些人則罹患癌症、腦梗塞和肺炎等。

保健品嚴重影響身心理狀態

有名45歲受影響男子早前面接受《富士電視台》訪問，透露自1月起就有每天服用小林製藥紅麴保健品的習慣，2個月後到醫院進行身體檢查時，醫生發現其膽固醇水平有異常，告知他「腎臟出現問題」，其腎功能退化至80歲老人般。該男子表示，其實目前還不清楚病情是否與紅麴保健品有關，惟現時需定期進行血液檢查。他說：

我感到很震驚，同時擔心如果兩者確實有因果關係，那麼停不停藥都已經造成傷害。

另外，有名30多歲受影響人士曾接受《日本電視台》訪問表示，他指自己1個月前做過身體檢查發現膽固醇數值欠佳，故自此開始服用「紅麴膽固醇HELP」以改善病情，每天早上服用3粒，至今持續1個月。然而最近開始感到異常疲倦，伴隨晚間頻尿問題。他說：

躺在床上時經常覺得自己無法如常起床，總覺得身體很倦怠乏力，晚上去上廁所的次數增加至1天3至4次，睡眠途中就會醒過來去廁所。他透露，期間有做過檢查，發現腎臟相關數值亦出現異常。

小林製藥香港分公司其後在公司網頁表示，本港並無進口涉事的「紅麴膽固醇顆粒」，亦沒有在港銷售相關產品，惟不排除市面有流入「水貨」產品。

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