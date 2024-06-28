  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 02:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱小林製藥紅麴保健品致腎病 日厚生勞動省證實：增至76人死亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

小林製藥紅麴保健品致腎病 日官方證實：增至76人死亡

日本小林製藥生產的紅麴保健品風波持續發酵，厚生勞動省28日表示，與服用小林紅麴有關的死亡人數，從原先的5人增至76人，正在調查其確切死因。

厚生勞動大臣武見敬三28日在記者會中表示，官方收到170宗與小林製藥紅麴產品有關的通報案件，結果調查後發現，有91人並未攝取該保健品、3人死因與該保健品無關，因此確認與服用小林製藥紅麴相關的死亡人數達76人。

Sick問識答
Sick問識答｜「冷氣病」恐誘面癱危機？醫生拆解成因+3大預防法

小林製藥此前向厚勞省報告的死亡人數為5人，武見敬三表示，對於小林製藥未回報實際死亡人數感到相當遺憾。而76名死者中，有些人患有腎臟相關疾病，有些人則罹患癌症、腦梗塞和肺炎等。

保健品嚴重影響身心理狀態

有名45歲受影響男子早前面接受《富士電視台》訪問，透露自1月起就有每天服用小林製藥紅麴保健品的習慣，2個月後到醫院進行身體檢查時，醫生發現其膽固醇水平有異常，告知他「腎臟出現問題」，其腎功能退化至80歲老人般。該男子表示，其實目前還不清楚病情是否與紅麴保健品有關，惟現時需定期進行血液檢查。他說：

我感到很震驚，同時擔心如果兩者確實有因果關係，那麼停不停藥都已經造成傷害。

另外，有名30多歲受影響人士曾接受《日本電視台》訪問表示，他指自己1個月前做過身體檢查發現膽固醇數值欠佳，故自此開始服用「紅麴膽固醇HELP」以改善病情，每天早上服用3粒，至今持續1個月。然而最近開始感到異常疲倦，伴隨晚間頻尿問題。他說：

躺在床上時經常覺得自己無法如常起床，總覺得身體很倦怠乏力，晚上去上廁所的次數增加至1天3至4次，睡眠途中就會醒過來去廁所。他透露，期間有做過檢查，發現腎臟相關數值亦出現異常。

小林製藥香港分公司其後在公司網頁表示，本港並無進口涉事的「紅麴膽固醇顆粒」，亦沒有在港銷售相關產品，惟不排除市面有流入「水貨」產品。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

紅麴｜小林製藥紅麴風波累計5死157人住院　台灣下架226款產品DHC和必賜力上榜
13:00 2024/04/02
紅麴｜小林製藥紅麴風波累計5死157人住院　台灣下架226款產品DHC和必賜力上榜
小林製藥紅麴｜小林製藥紅麴增至4死　45歲男服2個月 「腎衰似80歲」有人1日食3粒頻夜尿
11:52 2024/03/28
小林製藥紅麴｜小林製藥紅麴增至4死　45歲男服2個月 「腎衰似80歲」有人1日食3粒頻夜尿

你可能感興趣

紅麴｜小林製藥紅麴風波累計5死157人住院　台灣下架226款產品DHC和必賜力上榜
13:00 2024/04/02
紅麴｜小林製藥紅麴風波累計5死157人住院　台灣下架226款產品DHC和必賜力上榜
小林製藥紅麴｜小林製藥紅麴增至4死　45歲男服2個月 「腎衰似80歲」有人1日食3粒頻夜尿
11:52 2024/03/28
小林製藥紅麴｜小林製藥紅麴增至4死　45歲男服2個月 「腎衰似80歲」有人1日食3粒頻夜尿
健康問題 養生 網絡熱話

最高瀏覽

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞