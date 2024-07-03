染髮風險｜長期反覆染髮恐致癌　醫生揭4種常見致敏成分7招減少染髮傷害

▲ 長期反覆染髮恐致癌，醫生揭4種常見致敏成分，7招減少染髮傷害。

【染髮／染髮劑／漂髮／癌症／致癌物／致敏成分／過敏】不少人都有染髮習慣，但染髮存在一定健康風險。本港皮膚科專科醫生胡惠福在接受TOPick訪問時表示，染髮不僅會傷害頭皮和髮質，長期染髮恐致癌。為此，胡醫生分享了7大貼士，可以減少染髮帶來的傷害。

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染髮的傷害

胡惠福醫生表示，漂染髮劑含有許多化學成分、金屬毒性，經由皮膚吸收會產生反應。其中，永久性染劑主要成分包括「對苯二胺」（PPD）及雙氧水。PPD染劑顏色通常較深色，對頭皮傷害相對最大，並且會和毛髮的角質結合，讓髮質變得脆弱、易斷裂造成掉髮，並可能引致頭皮癢、灼熱感、刺痛、紅腫等過敏性接觸皮膚炎。

他續指，即使是想漂染淺髮顏色，例如橙色等，去色過程或需要使用很多雙氧水，會傷害頭皮和髮質，增加化學物質累積傷害。若不慎接觸頭皮，容易灼傷頭皮，造成掉髮。

另外，部分染髮劑味道刺鼻，尤其是永久性染髮劑通常含阿摩尼亞，可能會刺激呼吸道，造成過敏或哮喘，亦容易導致頭皮和眼睛敏感。

長期反覆染髮恐致癌

由於大部分的染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

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同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

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常見致敏成分

染髮劑有4種常見致敏成分就要留意：對苯二胺（p-Phenylenediamine， PPD）、鄰苯二胺（o-Phenylenediamine，OPD）、間苯二胺（m-Phenylenediamine，MPD）及甲苯-2，5-二胺（Toluene-2,5-diamine，PTD）。

這些成分皆被歐盟法規定義為屬急性毒性及第一類的皮膚致敏物，鄰苯二胺更屬第二類致癌物，而鄰苯二胺和間苯二胺都屬於第二類可導致基因發生永久性突變的化學物質。

另外，3-氨基苯酚（m-Aminophenol，MAP）、4-氨基苯酚（p-Aminophenol ，PAP）、間苯二酚（resorcinol）及對苯二酚（hydroquinone）這4種化學物質，均屬急性毒性物質，其中對苯二酚更屬第二類致癌物，和4-氨基苯酚同時被歐盟法規定義為第二類可導致基因發生永久性突變的化學物質。

染髮劑過敏症狀

部分人士會對對苯二胺(PPD)產生過敏反應，常見的過敏症狀是痕癢、刺痛，乾燥和灼熱。另外，部分人更會出現紅斑和斑塊，嚴重者甚至會出現併發症包括接觸性蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、哮喘等。

減少染髮傷害7大貼士

胡醫生提出，7大貼士可減少染髮帶來的傷害：

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