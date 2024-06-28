  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 02:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

告別九展丨ROVER與400樂迷送別九展　灑淚互相擁抱場面感人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《ROVER九展Curtain Call》

九龍灣國際展貿中心將正式結束營運！昨晚（6月27日），作為最後一批《全民造星》從素人由九展走進樂壇，為音樂夢進發的樂隊ROVER，在九展中庭舉辦免費1小時《ROVER九展Curtain Call》音樂會，唱出過去一些在九展舉辦過演唱會歌手或樂隊的大熱歌曲，吸引400Fans出席。四子在完騷一刻，回想在九展過去點滴更忍不住哭，用歌聲及淚水正式與這個成長地道別。
 
由九展Viu的廠房為《全民造星V》排練、演出，到走上Star Hall舞台參與總決賽，大半年間令卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）與王希晉（希晉）由素人走到幕前，更組成了樂隊ROVER今年初正式出道。

秒速八公里丨ROVER成員無畏阻礙追夢　成員首次齊作曲感謝Edward Chan教導

《ROVER九展Curtain Call》音樂會

對九展依依不捨

面對九展要拆，眾人非常不捨，Kim說：「九展呢個地方帶畀我哋好多唔同回憶，有九展先有我。」亨仔說：「仲記得舊年喺九展interview，好緊張，眾星雲集，係一生人嘅回憶，好高興我哋可以用一個表演送別九展。」Jason則道：「我嚟過好多次music zone，雖然佢唔係一個非常之大嘅場地，但佢容納到好多主流同非主流音樂，本地樂隊或外地音樂人，好開心係九展最後，可以有一場屬於ROVER嘅表演。」
 
隨即ROVER唱出在STAR HALL第一位舉行演唱會的歌手林憶蓮的《再不在乎》及《沒有你還是愛你》外，再唱王菀之《我真的受傷了》、Blackstreet Boys《 I Want It That Way》、Rubble Band《發現號》等，這些都是先後在九展舉行過演唱會的歌手及樂隊歌曲。

點擊圖片放大
+4
+3

緊緊擁抱場面感人

而去到音樂會尾聲，重頭《全民造星》環節，由主題曲《前傳》到出道作《秒速8公里》，希晉分享說：「 緊握住音樂不死嘅精神，繼續做好我哋嘅音樂，最後多謝九展，今晚最後一首歌，送畀大家、送畀九展，我哋嘅新歌《回魂術》。」

在完騷前，四子來到台中回望中庭上的大銀幕：「感謝曾經到訪的你們，保重，再見。」然後四人眼濕濕緊緊擁實彼此，落台時九展全場燈暗場面感人，也正式為九展音樂上的輝煌劃上圓滿句號。

《ROVER九展Curtain Call》音樂會

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜陳樂榣轉型從商成女強人　遇到老公葉泓聲終變回小女人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
10:20 2024/06/25
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
MAKERVILLE首支樂隊ROVER正式成軍　KC X Tsoul展跳舞明星路
14:01 2024/03/01
MAKERVILLE首支樂隊ROVER正式成軍　KC X Tsoul展跳舞明星路
秒速八公里丨ROVER成員無畏阻礙追夢　成員首次齊作曲感謝Edward Chan教導
13:35 2024/03/04
秒速八公里丨ROVER成員無畏阻礙追夢　成員首次齊作曲感謝Edward Chan教導
ROVER丨飛往台北任開球禮嘉賓　隊長Kim：下月尾推出第二首團歌
16:30 2024/05/25
ROVER丨飛往台北任開球禮嘉賓　隊長Kim：下月尾推出第二首團歌

你可能感興趣

告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
10:20 2024/06/25
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
MAKERVILLE首支樂隊ROVER正式成軍　KC X Tsoul展跳舞明星路
14:01 2024/03/01
MAKERVILLE首支樂隊ROVER正式成軍　KC X Tsoul展跳舞明星路
秒速八公里丨ROVER成員無畏阻礙追夢　成員首次齊作曲感謝Edward Chan教導
13:35 2024/03/04
秒速八公里丨ROVER成員無畏阻礙追夢　成員首次齊作曲感謝Edward Chan教導
ROVER 卓金樂 雷濠權 陳鎮亨 王希晉 網絡熱話 歌手 樂隊 全民造星 九龍灣國際展貿中心 EMax

最高瀏覽

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞