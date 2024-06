告別九展丨ROVER與400樂迷送別九展　灑淚互相擁抱場面感人

▲ 《ROVER九展Curtain Call》

九龍灣國際展貿中心將正式結束營運!昨晚(6月27日),作為最後一批《全民造星》從素人由九展走進樂壇,為音樂夢進發的樂隊ROVER,在九展中庭舉辦免費1小時《ROVER九展Curtain Call》音樂會,唱出過去一些在九展舉辦過演唱會歌手或樂隊的大熱歌曲,吸引400Fans出席。四子在完騷一刻,回想在九展過去點滴更忍不住哭,用歌聲及淚水正式與這個成長地道別。



由九展Viu的廠房為《全民造星V》排練、演出,到走上Star Hall舞台參與總決賽,大半年間令卓金樂(Kim)、雷濠權(Jason Loi)、陳鎮亨(亨仔)與王希晉(希晉)由素人走到幕前,更組成了樂隊ROVER今年初正式出道。

▲ 《ROVER九展Curtain Call》音樂會

對九展依依不捨

面對九展要拆,眾人非常不捨,Kim說:「九展呢個地方帶畀我哋好多唔同回憶,有九展先有我。」亨仔說:「仲記得舊年喺九展interview,好緊張,眾星雲集,係一生人嘅回憶,好高興我哋可以用一個表演送別九展。」Jason則道:「我嚟過好多次music zone,雖然佢唔係一個非常之大嘅場地,但佢容納到好多主流同非主流音樂,本地樂隊或外地音樂人,好開心係九展最後,可以有一場屬於ROVER嘅表演。」



隨即ROVER唱出在STAR HALL第一位舉行演唱會的歌手林憶蓮的《再不在乎》及《沒有你還是愛你》外,再唱王菀之《我真的受傷了》、Blackstreet Boys《 I Want It That Way》、Rubble Band《發現號》等,這些都是先後在九展舉行過演唱會的歌手及樂隊歌曲。

緊緊擁抱場面感人

而去到音樂會尾聲,重頭《全民造星》環節,由主題曲《前傳》到出道作《秒速8公里》,希晉分享說:「 緊握住音樂不死嘅精神,繼續做好我哋嘅音樂,最後多謝九展,今晚最後一首歌,送畀大家、送畀九展,我哋嘅新歌《回魂術》。」

在完騷前,四子來到台中回望中庭上的大銀幕:「感謝曾經到訪的你們,保重,再見。」然後四人眼濕濕緊緊擁實彼此,落台時九展全場燈暗場面感人,也正式為九展音樂上的輝煌劃上圓滿句號。

▲ 《ROVER九展Curtain Call》音樂會

