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減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法　不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

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60歲名醫BMI超標，自創1套飲食法不捱餓減52磅！降血糖逆轉早期糖尿病。

【減肥/瘦身/肥胖/糖尿病/減肥餐單/減醣飲食/醫生/名醫/降血糖/降體脂】跟名醫一齊健康瘦！台灣一名60歲的權威醫生，近年發現自己空腹血糖值超標，險患糖尿病；而且他體型肥胖，上班時大肚腩還會頂到桌子，體檢BMI（體重指標）也超標，讓他下定決心減肥。醫生自創一套減肥飲食法，在不挨餓的情況下加上運動，輕鬆在4年内減走約52磅，體脂下降18%，更有效降血糖，逆轉了早期糖尿病。

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台灣糖尿病權威、新陳代謝專科醫生游能俊，在《健康2.0》節目上分享減肥心得。他表示，自己在多年前就有肥胖問題，看診時肚腩會頂到辦公桌，自曝體重巔峰達到78公斤（約171磅），BMI（體重指標）大於30，超出臨界點25，屬於肥胖類別。有一次看診，醫生指患者肚腩太大，反遭對方嘲「一個指頭比別人，四個指頭比自己」，令他當場羞愧不已。

此外，醫生又表示本身有家族糖尿病史，外祖母、阿姨都因糖尿病逝世。而他在3年前進行體檢時發現，空腹血糖接近100mg/dL，糖化血色素水平及有超過100則達到糖尿病前期，險罹患糖尿病。為了身體健康，醫生下定決心要減肥。

自創不捱餓飲食法減52磅逆轉早期糖尿病

游醫生表示，由於他經常接觸糖尿病患者，對各種食物與血糖水平之間影響有了解，因此漸漸摸索出對血糖影響較低的食物，自創出「一份醣飲食法」。基於這份餐單再加上規律運動，醫生用了4年時間，從一開始的78公斤（約171磅）減至54公斤（約119磅），體脂率由35%降至18%；同時糖化血色素也由5.8%降至5.5%，逆轉了早期糖尿病。

減肥期間，游醫生愛上運動。本身患有小兒麻痺的他，以往沒有運動習慣，直至減肥後經常到健身室才找到運動的樂趣。最初，他跑步時容易跌倒，但也靠運動慢慢提升平衡感。他指出，先由基本的「深蹲」開始，再加入深蹲跳、弓步蹲、單腿蹲舉等高強度間歇運動，每做30秒休息10秒，以提升心肺功能。最後他甚至練出了馬甲線，成功回春。

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「一份醣飲食法」餐單

游醫生詳細介紹了自創的「一份醣飲食法」餐單。他解釋，該方法是指每餐只吃1份醣，並加上3份蛋白質、3份蔬菜等一同進食。比例如下：

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另外，以上的餐食比例可以因應不同身體情況調整，例如經常做運動、身形較壯碩的人士，游醫生提醒可以將蛋白質加至4份。他建議大家使用多格餐盤吃飯，將主食放在最小的格子上，亦要確保自己吃得飽。

另外，醫生提醒，水果的進食份量只要半份就足夠，且最好分開兩次進食，因水果糖分較高，吃過量容易令血糖升高。

相關文章：

脂肪肝｜醫生靠蛋白質減肥法日日食蛋1年減30磅　3招甩脂肪肝+改善糖尿病

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