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社工註冊局｜ 孫玉菡：提前通知宣誓安排功能如回條　冀盡可能無縫交接

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 10 小時前

最後更新： 8 小時前

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孫玉菡今日表示，一早通知成員有關七月五日的宣誓安排，是希望盡可能無縫交接。(資料圖片)

《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》七月三日會在立法會會議恢復二讀。孫玉菡今日表示，政府一早通知成員有關七月五日的宣誓安排，是希望盡可能做到無縫交接。他指，《條例草案》如獲立法會通過，七月五日刊憲生效後，第一時間要委任成員，委任後還要有宣誓儀式，希望第一時間可讓註冊局重新運作。

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孫玉菡今日出席活動後見記者指，提前通知成員宣誓安排，「都是給他們選擇，其實是一張回條，通知他們如《條例草案》通過後，七月五日有宣誓儀式，請他們回覆我們是否出席，只是這樣。」

累計6名民選成員辭任  孫玉菡：是辭任者自己決定

社工註冊局再多兩名選任成員辭任，註冊局網頁顯示，選任成員何詩敏及黃錦娟的任期至周四（27日）完結，當中何詩敏為註冊局副主席。連同早前辭任的4人，兩人辭任後，共有6名民選成員辭任，局內8名民選成員僅餘兩人。孫玉菡認為，是辭任者自己的決定，新的《修訂條例》非常清晰，即使有成員辭職，不會影響註冊局的運作。

政府早前提出社工註冊修訂條例改組方案，建議社工註冊局成員由15人增加至27人，並增加委任成員數目等，亦要求全部人上任前宣誓。

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