【夏日極速有營修身法寶！OPTIFAST®瘦身代餐一星期減重2.5kg^！】

夏日炎炎,短衫、短褲、三點式統統整裝待發,但還得要有理想曲線才撐得起亮麗造型!想減去贅肉參加遊艇派對、沙灘音樂節?不妨一試健康有營的OPTIFAST®瘦身代餐,確保身體在減肥期間仍能攝取足夠的營養,經臨床研究證實比一般節食方法更為有效Δ!

有營修身 攝取足夠營養素

不少人會嘗試以節食控制體重,但胡亂節食容易令身體缺乏重要的營養素,例如蛋白質、維他命及礦物質,有機會令肌肉流失、出現頭髮脫落和指甲變脆等問題。再者,時下的都市人工作及生活繁忙,鮮有時間好好運動及準備健康餐單。因此簡易沖調的代餐便成為都市人極速有營修身的不二法寶。

▲ 胡亂節食容易令身體缺乏人體每日基本需要的營養素,例如蛋白質、維他命及礦物質,令健康受損。

臨床實證 每週可減重2.5kg

在揀選代餐時,必須注意產品的成份及安全性,選擇具有臨床實證的產品。OPTIFAST®瘦身代餐為醫生推薦*,共有超過80多項臨床研究證實有助身體重回健康指標,比一般節食方法更為有效Δ,每星期減重可達2.5公斤^。每份代餐含高蛋白質、28種維他命及礦物質,有助保持肌肉質量、皮膚、頭髮及指甲的健康。另外此代餐含3.6克膳食纖維、同時幫助排走宿便,令體態保持輕盈。OPTIFAST®代餐另獲得專業澳洲升糖指數基金會(Glycemic Index Foundation)認可為低GI(升糖指數)食品,或有助穩定血糖#,維持飽肚感,所含營養素符合國際標準,在同類食品中為較健康的選擇。

▲ OPTIFAST®瘦身代餐一共8款口味,包括5款奶昔(朱古力、咖啡、香蕉味、士多啤梨、雲呢拿味)及3款水解膠原蛋白濃湯(馬鈴薯蔬菜湯、雞湯、田園番茄)。

OPTIFAST®瘦身代餐一沖即飲,適合工作繁忙、沒有時間備餐的都市人,其分別有OPTIFAST®基礎版及OPTIFAST® ProteinPlus版,一般女士建議使用基礎版,ProteinPlus版則適合男士和做運動人士作為體重管理的代餐。一共8款口味增添食慾,包括5款奶昔(朱古力、咖啡、香蕉味、士多啤梨、雲呢拿味)及3款水解膠原蛋白濃湯(馬鈴薯蔬菜湯、雞湯、田園番茄),有助保持皮膚緊緻度和彈性。用家可以根據個人減重計劃及需要來取代正餐,每日代替1至3餐以達致不同效果,再配合運動,如慢跑、游泳及踏單車等帶氧運動,則更事半功倍。

▲ OPTIFAST®瘦身代餐一共8款口味,包括5款奶昔(朱古力、咖啡、香蕉味、士多啤梨、雲呢拿味)及3款水解膠原蛋白濃湯(馬鈴薯蔬菜湯、雞湯、田園番茄)。

夏日優惠大放送

為迎接夏日,OPTIFAST®瘦身代餐推出「夏日瘦身Cool La La」優惠大放送,由即日至2024年7月31日購買任何OPTIFAST®瘦身代餐滿港元$600,即減港元$150,送Yohome 輕感隨行掛頸風扇(價值HK$199)(先到先得,送完即止),助您瘦身,同時為您帶來清涼微風,舒緩夏日酷熱。

建議零售點:

雀巢 HK eshop:OPTIFAST® – NESTLÉ HK eShop (nestle.com.hk)

HKTVmall (雀巢健康科學旗艦店) :雀巢健康科學官方旗艦店產品一覽 | HKTVmall 香港最大網購平台 | HKTVmall 香港最大網購平台

屈臣氏網店:搜索:optifast | 香港屈臣氏(watsons.com.hk)

了解更多OPTIFAST®瘦身代餐及其優惠:https://www.nestlehealthscience.com.hk/zh-hans/optifast

▲ 即日至2024年7月31日購買任何OPTIFAST®瘦身代餐滿港元$600,即減港元$150,送Yohome 輕感隨行掛頸風扇(價值HK$199)。

*OPTIFAST® VLCD™ is being supported and adopted by physicians in leading US academic medical centers.

^在多項臨床研究中,有肥胖問題人士接受了醫護人員營養輔導、運動建議及飲用OPTIFAST®瘦身代餐,平均每星期體重減1.5至2.5公斤。Mustajoki P and Pekkarinen T. Obes Rev 2001;2:61–72.

Δ在一項52星期臨床研究中,有肥胖問題人士分別接受了醫護人員營養輔導、運動建議及飲用OPTIFAST®代餐,及用一般食物減肥節食,結果發現用OPTIFAST®代餐,比用一般食物減肥節食方法平均磅數、脂肪和腰圍減去更多。Bischoff S. Int J Obes (Lond.). 2012; 36(4): p. 614-624

#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱 亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

特殊醫用食品

請遵照醫護人員指示下使用

用於肥胖人士的膳食管理

(特約)