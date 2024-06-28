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【夏日極速有營修身法寶！OPTIFAST®瘦身代餐一星期減重2.5kg^！】

特約

發布時間： 2024/06/28 14:00

最後更新： 2024/07/05 14:15

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

夏日炎炎，短衫、短褲、三點式統統整裝待發，但還得要有理想曲線才撐得起亮麗造型！想減去贅肉參加遊艇派對、沙灘音樂節？不妨一試健康有營的OPTIFAST®瘦身代餐，確保身體在減肥期間仍能攝取足夠的營養，經臨床研究證實比一般節食方法更為有效Δ

有營修身 攝取足夠營養素

不少人會嘗試以節食控制體重，但胡亂節食容易令身體缺乏重要的營養素，例如蛋白質、維他命及礦物質，有機會令肌肉流失、出現頭髮脫落和指甲變脆等問題。再者，時下的都市人工作及生活繁忙，鮮有時間好好運動及準備健康餐單。因此簡易沖調的代餐便成為都市人極速有營修身的不二法寶。

胡亂節食容易令身體缺乏人體每日基本需要的營養素，例如蛋白質、維他命及礦物質，令健康受損。

臨床實證 每週可減重2.5kg

在揀選代餐時，必須注意產品的成份及安全性，選擇具有臨床實證的產品。OPTIFAST®瘦身代餐為醫生推薦*，共有超過80多項臨床研究證實有助身體重回健康指標，比一般節食方法更為有效Δ，每星期減重可達2.5公斤^。每份代餐含高蛋白質、28種維他命及礦物質，有助保持肌肉質量、皮膚、頭髮及指甲的健康。另外此代餐含3.6克膳食纖維、同時幫助排走宿便，令體態保持輕盈。OPTIFAST®代餐另獲得專業澳洲升糖指數基金會（Glycemic Index Foundation）認可為低GI（升糖指數）食品，或有助穩定血糖，維持飽肚感，所含營養素符合國際標準，在同類食品中為較健康的選擇。

OPTIFAST®瘦身代餐一共8款口味，包括5款奶昔（朱古力、咖啡、香蕉味、士多啤梨、雲呢拿味）及3款水解膠原蛋白濃湯（馬鈴薯蔬菜湯、雞湯、田園番茄）。

OPTIFAST®瘦身代餐一沖即飲，適合工作繁忙、沒有時間備餐的都市人，其分別有OPTIFAST®基礎版及OPTIFAST® ProteinPlus版，一般女士建議使用基礎版，ProteinPlus版則適合男士和做運動人士作為體重管理的代餐。一共8款口味增添食慾，包括5款奶昔（朱古力、咖啡、香蕉味、士多啤梨、雲呢拿味）及3款水解膠原蛋白濃湯（馬鈴薯蔬菜湯、雞湯、田園番茄），有助保持皮膚緊緻度和彈性。用家可以根據個人減重計劃及需要來取代正餐，每日代替1至3餐以達致不同效果，再配合運動，如慢跑、游泳及踏單車等帶氧運動，則更事半功倍。

OPTIFAST®瘦身代餐一共8款口味，包括5款奶昔（朱古力、咖啡、香蕉味、士多啤梨、雲呢拿味）及3款水解膠原蛋白濃湯（馬鈴薯蔬菜湯、雞湯、田園番茄）。

夏日優惠大放送

為迎接夏日，OPTIFAST®瘦身代餐推出「夏日瘦身Cool La La」優惠大放送，由即日至2024年7月31日購買任何OPTIFAST®瘦身代餐滿港元$600，即減港元$150，送Yohome 輕感隨行掛頸風扇（價值HK$199）（先到先得，送完即止），助您瘦身，同時為您帶來清涼微風，舒緩夏日酷熱。

建議零售點：
雀巢 HK eshop：OPTIFAST® – NESTLÉ HK eShop (nestle.com.hk)
HKTVmall (雀巢健康科學旗艦店) ：雀巢健康科學官方旗艦店產品一覽 | HKTVmall 香港最大網購平台 | HKTVmall 香港最大網購平台
屈臣氏網店：搜索：optifast | 香港屈臣氏(watsons.com.hk)
了解更多OPTIFAST®瘦身代餐及其優惠：https://www.nestlehealthscience.com.hk/zh-hans/optifast 

即日至2024年7月31日購買任何OPTIFAST®瘦身代餐滿港元$600，即減港元$150，送Yohome 輕感隨行掛頸風扇（價值HK$199）。

*OPTIFAST® VLCD™ is being supported and adopted by physicians in leading US academic medical centers.

^在多項臨床研究中，有肥胖問題人士接受了醫護人員營養輔導、運動建議及飲用OPTIFAST®瘦身代餐，平均每星期體重減1.5至2.5公斤。Mustajoki P and Pekkarinen T. Obes Rev 2001;2:61–72.

Δ在一項52星期臨床研究中，有肥胖問題人士分別接受了醫護人員營養輔導、運動建議及飲用OPTIFAST®代餐，及用一般食物減肥節食，結果發現用OPTIFAST®代餐，比用一般食物減肥節食方法平均磅數、脂肪和腰圍減去更多。Bischoff S. Int J Obes (Lond.). 2012; 36(4): p. 614-624

#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱 亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

特殊醫用食品
請遵照醫護人員指示下使用
用於肥胖人士的膳食管理

（特約）

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