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正生書院停辦︱正生書院校長陳兆焯被通緝後首開腔　強調從未挪用資金

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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正生書院校長陳兆焯。（資料圖片）

正生會早前被指涉嫌串謀詐騙案，涉款逾5,000萬元。時任董事兼子公司正生書院校長陳兆焯被通緝，現正身處英國。他近日終以《給支持正生會及正生書院朋友的信》為題發聲，指「從沒有挪用正生會託付給我的資金」，收到的捐款都用於正生書院、戒毒服務和海外事工，其中的9成款項用在大嶼山下徑的宿舍及學校上。

陳兆焯表示，自今年1月中香港警方召開記者招待會至今五個月，面對很多突如其來的挑戰。由於情況非常複雜及敏感，必須萬分謹慎，不希望讓相關人士的情況變得更壞。現在暫時未能夠回港，也因為事出突然和無奈，不懂得如何作出適當的回應。而基督教正生會的所有銀行賬戶均被凍結，導致所有交易，包括日常營運都無法進行，完全被束縛。

他又指，從來沒有想像過對大眾的呼籲支持正生的戒毒工作，會被誤會為是一個虛假聲明的行動。對此深感無奈。

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陳兆焯稱，在建立新董事會後，他和正生創辦人林希聖於4月12日辭去了正生會的職務，並馬上到銀行辦理更改簽名的手續，但是當時遇上有關單位未能配合，手續未能辦妥，正生會的資金未能動用。而基督教正生會是基督教正生書院的辦學團體及創辦機構，要暫時停辦基督教正生書院是一個痛苦的決定，盼望基督教正生會的支持者和公眾人士諒解。

有關正生會涉嫌詐騙的指控，陳兆焯解釋，正生會於2018年及2019年錄港幣848萬元及港幣439萬元虧損，公眾對正生會面臨財務困難的認識是始於傳媒在2020年11月10日的報導，這些困難出現在2019年底到2020年10月之間。當時正生會及正生書院有員工需要停薪留職、提早退休及減薪三成，作為暫時過渡的措施，與此同時，正生會又要支付下徑新康復中心的龐大建築費用。當時作出了要求各方支持的呼籲，於2020年12月20日，正生會得到3000位捐助者的支持，便馬上向公眾宣布達標。

他續稱，正生會及正生書院在日常運作及教育上完全沒有政府的資助，同學們只能從綜援所得繳交生活費及學費。扣除同學繳交的生活費及學費，正生會及正生書院每月的開支是最少港幣110萬元，包括下徑治療中心的食宿和教育學習費用。由2020年11月（即開始籌款時）至2024年1月（即正生會的所有銀行帳戶被凍結時），總開支最少是港幣4,290萬元，加上從2016年開始的新康復中心的建築的尾期費用港幣2,000萬元，總支出為港幣6,290萬元。

陳兆焯強調，從沒有挪用正生會託付給他的資金，收到的所有捐款都用於學員的生活及學習上。正生會收到的捐款都用於正生書院、戒毒服務和海外事工。其中的9成款項用在大嶼山下徑的宿舍及學校上。

陳兆焯表示，早已們計劃與兒子一起定居英國，考慮從正生會的服務中退下來，並於2021年中向董事會提出了這一想法。董事會建議將正生會事工擴展到英國的可能性，期望陳兆焯繼續管理英國和香港的事工，讓我在2021年至2023年間往返英國和香港四次。英國現時的服務已經開始。已有數百人接受過他提供的服務，接受服務的人士當中，有不同種族的，亦有情緒困擾，隱蔽青年及曾經吸毒的朋友。

陳兆焯感嘆，這次的衝擊對他們的打擊很大，需要反思、學習。現在他再不能服務有需要的香港青少年，但他們能夠因著香港的經驗，在英國開展不同的服務，關懷不同種族、不同國籍的弱勢社群，希望繼續得到諒解和支持。

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