獄中遇襲｜懲教助理涉夥囚犯虐18歲男犯　懲教員涉知情不報被控

18歲囚犯2023年12月在壁屋懲教所內，疑遭4名囚犯及1名二級懲教助理聯手施襲，致肛門流血。55歲退休一級懲教助理涉知情不報，被控1項在公職中行為失當罪，今（28日）於觀塘裁判法院首度提堂，與二級懲教助理等5人的案件一併處理。控方擬合併兩案及轉介區域法院而申請押後，控方另加控二級懲教助理1項串謀妨礙司法公正罪，裁判官將案押後至8月23日再訊，除退休一級懲教助理准以5萬元保釋外，其餘被告續還押。

被告郭紹輝（55歲，報稱退休人士），今早首次提堂，被控1項在公職中行為失當罪。控罪指，被告於2023年12月26日與2024年1月17日期間，身為懲教署一級懲教助理，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為，即未能執行作為部門主管的職責，及未能舉報二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓男子一事。

另案5名被告為譚力翀（33歲，二級懲教助理），以及均報稱無業的李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。5人被控於2023年12月26日，在將軍澳清水灣道壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該趙姓男子。

控方今加控譚1項串謀妨礙司法公正罪，指譚在2023年12月26日至2024年1月14日期間，串謀趙作出意圖妨礙司法公正的行為，即訛稱趙在去年12月26日的傷勢是因為趙用筆劃傷自己肛門所致。

控方申請押後，擬將兩案合併及轉介至區域法院處理，除郭一方保留反對合併案件的權利外，各被告不反對押後。裁判官遂將案押後至8月23日再訊，郭准以現金5萬元保釋，其間不准離港及接觸控方證人，須交出旅遊證件，以及每周到警署報到兩次；其餘5名被告續須還押。

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記者：梁錦麟