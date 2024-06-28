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小米之家｜小米之家銅鑼灣6.29開幕　限時買1送1/平板電腦$500/電視半價

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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小米之家第15間分店6月29日開幕，店舖位於銅鑼灣怡和街。

【小米之家/Xiaomi/銅鑼灣分店/智能手機】小米之家第15間分店6月29日開幕，店舖位於銅鑼灣怡和街。開幕首3天，品牌推出重量級優惠，包括精選產品半價優惠、買一送一、1蚊加購等，當中最受歡迎必定是平板和電視，以5佰至1千有交易，優惠數量有限送完即止！

即將開幕小米之家，位於銅鑼灣怡和街，佔地兩層，務求令港島區「米粉」有全新「銷售+服務」一體化購物體驗。一體化的地舖，將提供過百款小米產品即場體驗，包括最新推出旗艦手機Xiaomi 14 Series、Redmi Note 13 Series、Xiaomi Pad 6S Pro，此外還有全新家電登場︰Xiaomi掃拖機器人 S20，電磁爐、空氣淨化器、智能手機Redmi 13C 5G等，6.29記得到新店盡享開幕禮遇！

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小米之家｜手機工作坊

作為全港首家銷售及售後服務一體店，店內特設手機工作坊體驗區域，讓更多用戶可透過不同手藝及興趣班去體驗Xiaomi手機！而響應新店開幕，將舉行手機皮革保護套工作坊，及手機攝影基礎課程，完成工作坊的參加者可獲限定禮遇，名額有限，先到先得！

小米之家｜各種優惠禮遇︰

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小米之家｜銅鑼灣怡和街店

地址︰銅鑼灣怡和街42-44號華人銀行東區大廈地下及一樓
 

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