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紙盒藏屍案丨翁靜晶信歐陽炳強無辜　著書逐一指出疑點揭內幕

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 小時前

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翁靜晶一直相信涉案「紙盒藏屍案」的歐陽炳強是無辜。

【紙盒藏屍案/歐陽炳強/方東昇/黃曉/猜猜我是誰/翁靜晶】由方東昇及黃曉瑩主持TVB節目《猜猜我是誰》在昨晚（6月27日）播出的第4集，揭發生在1974年轟動一時的「紙盒藏屍案」主角歐陽炳強，在兩年前因病過身，終年74歲。

原來團隊早於2020年拍《尋人記》已初步接觸過歐陽炳強，採訪跟進過程長達4年，歐陽炳強在多次面見和電話通話中，堅稱無辜，但明白到法律上要翻案機會微乎其微，加上不希望現身受訪影響家人，所以要求團隊在他死後才公開討論內容。

此消息公布後引來網上熱討，當中包括一直相信歐陽炳強無辜的翁靜晶，在個人社交平台寫道：「唉！一路好走。」

猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜

方東昇及黃曉瑩主持《猜猜我是誰》，在昨晚揭「紙盒藏屍案」主角歐陽炳強在兩年前逝世。

入獄28年後獲假釋

跑馬地紙盒藏屍案於1974年12月17日早上揭發的謀殺案件，死者卞玉瑛被發現祼屍在跑馬地的電視機紙盒內。被告歐陽炳強20多年對外一直自稱無辜，1975年11月被裁定謀殺罪名成立，按例判處死刑，但由於英國已廢除死刑，因當時港督特赦為囚禁終身。

到90年代初由於法例修改，終身監禁犯可有條件假釋，歐陽炳強終於在1997年承認並申請假釋，終於在入獄28年後，於2002年獲假釋出獄。

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翁靜晶指歐陽炳強無辜

本身具律師資格並一直分析各奇案寫成書《危險人物》系列的「佛門女俠」翁靜晶，在去年出席香港書展的簽書分享會時，指自己所寫《危險人物》系列中，最印象深刻正是「紙盒藏屍案」，她當時還在會上揭不少內幕。

翁靜晶直言這是宗冤案，因為當中充滿疑點，舉例死者肚中有消化中的大餐，所以並不是所謂「起色心，隨機殺人」，與死者一同食飯的同學十分有嫌疑。她也指出當年警方喜邀功，可能因想盡快破案而捉錯人。

「紙盒藏屍案」歐陽炳強在獄中進修。

醫生「放了他一馬」

翁靜晶指：「歐陽炳強，佢真係冤枉。佢坐咗幾十年，後來佢先放咗監。因為（當年）佢係終身監禁。你哋知唔知佢點樣出嚟？如果係一個謀殺犯（係有難度），佢唔係有精神病，只係人格異常，佢都係要經精神病科醫生評估先出到嚟。」

她表示當年歐陽炳強被判監後一直不肯認罪，所以一直都不能見精神病科醫生去評估精神狀況。後來獄警勸他認罪，才可經評估後出獄。

之後，翁靜晶續稱她續：「個死者乳頭（俾人）割咗，陰部都（俾人）燒過。佢（歐陽炳強）係一個好好，書生型嘅人。因為困咗好耐，獄警都叫佢認先有得放。」

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因此最後歐陽炳強決定認罪，打算通過評估後放監，翁靜晶說：「醫生問佢點解：『你要切乳頭，燒陰部呢？』佢（歐陽炳強）冇做過，咁梗係答唔出。終於一次又一次，都評估唔到，直到最後個醫生先講：『好啦，你通過啦。』原來呢個世界真係有好人。」

她表示最後醫生都「放了他一馬」，但直言心痛當年放監時他已經坐了20多年冤獄，出獄後他的太太已改嫁，而且香港沒所謂「冤獄補償」，最後他在一間社會機構中當清潔工，直到兩年前離世。

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