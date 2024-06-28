電眼影帝丨梁朝偉62歲生日家人陪慶生　梁母一身貴氣不遜新抱劉嘉玲

▲ 梁朝偉獲家人陪慶生！

影帝梁朝偉日前度過62歲生日，太太劉嘉玲於社交網分享為偉仔慶生的照片，嘉玲餵偉仔食士多啤梨，偉仔配合她擺出「等餵食」的表情。

梁朝偉母親一身貴氣現身

此外，偉仔的母親、胞妹以及妹夫也有現身，只見梁母攬住兒子拍照，十分溫馨。

另外，梁母一身打扮貴氣，戴著鑽戒以及卡地亞腕錶外，更以閃令令的圍巾扣胸針作點綴，梁母花盡心思打扮，真的不遜於新抱嘉玲呀！

劉嘉玲為滿足一眾偉仔粉絲，早前於微博分享一影片，影片中，梁朝偉跟劉嘉玲手拖手慢步旅行景點，嘉玲更留言：「生日快樂，願你每一歲都行走在自己的熱愛裡」片末更有偉仔攬住大樹的「老婆視角」。

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單親母獨力照顧子女

偉仔跟胞妹自細由媽媽帶大，6、7歲時父親突然消失，梁母就獨個兒照顧一對子女，經常一天打幾份工，可謂非常辛苦。

梁朝偉15歲就輟學外出工作幫補家計，那時候在梁母心裡，只想兒子做一個普通人，過著平淡的生活，估不到兒子最終成為萬人迷兼影帝！

梁朝偉曾於訪問中表示：「我覺得自己好幸運，出社會工作5、6年後就找到一份自己有興趣的工作。在工作期間，我知道自己書讀得不多，但可以進修自修，除了努力學習，也認真對待每一個工作。我不敢講今日自己很成功，但起碼做到心中的要求，我和大家一樣只是個普通人，如果我可以，我相信所有人都可以。」

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