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周末好去處｜加多近街海濱長廊今起24小時開放　飽覧無敵日落海景

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

由民政事務總署「地區小型工程計劃」主導建造的中西區旗艦建設項目—「加多近街海濱長廊」今日（28日）正式落成啟用，24小時全天候開放，市民及遊客能邊散步，邊飽覧無敵日落海景，不少市民即同親朋好友或寵物到場體驗。民青局局長麥美娟出席開幕禮時指，海濱長廊順利啓用，標誌着堅尼地城海濱進一步擴展開放，不僅為市民提供更多公共空間，亦為香港創造一個吸引旅客的新熱點。

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由民政事務總署「地區小型工程計劃」主導建造的中西區旗艦建設項目—「加多近街海濱長廊」今日（28日）正式落成啟用，民青局局長麥美娟出席開幕禮時指，加多近街海濱長廊啟用，標誌著堅尼地城海濱進一步擴展開放，不但為市民提供更多休憩空間，也為香港創造一個吸引中外遊客的新熱點。

新海濱長廊連接堅尼地城加多近街及西寧街，全長約280米，24小時開放。場內設遮蔭座椅，氛圍悠閒寧靜，方便大眾欣賞維港西面無敵海景及青馬大橋景色，傍晚更可飽覽絕美日落。同場亦設吉祥物「友建樹」打卡位，是民政署為推廣本地社企而推出的大型社企吉祥物，鼓勵市民關注並支持身邊有需要社群。

在今日的海濱長廊開幕嘉年華，拍照上載至任何社交平台，並標籤加多近街海濱長廊，即可獲免費雪糕乙份；又有擲彩虹彈波子、彩沙樽DIY、小丑扭氣球、布袋球遊戲等攤位，憑遊戲券每完成1項，即可獲1個蓋章，儲滿4個便能換領棉花糖或爆谷乙份；儲滿8個更可獲精美紀念品乙份，先到先得，換完即止。

麥美娟稱，民青局今年的工作以「家和萬事興」為主題，相信新海濱長廊定會成為絕佳的休憩地方，市民可與家人和朋友一同到海濱散步、野餐；團體則可舉辦各式各樣的青年活動、展覽和市集，讓社會氣氛更和諧、經濟更興旺；中西區民政處亦會在此舉辦更多活動，為社區增添生氣活力。適逢下周一（7月1日）香港回歸27周年，場內掛滿國旗及區旗。

她又稱，香港無處不旅遊，全港18區民政處致力在區內設置特色打卡地標，而堅尼地城海旁一直是打卡熱點之一，深受年輕人歡迎，相信新開放的海濱長廊，再配合附近的特色小店、歷史景點、人文風貌，能讓市民及遊客「有得玩、有得食，又有得打卡」，日夜都繽紛，合力提振中西區經濟。

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記者：梁薾心

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