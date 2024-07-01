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日本旅遊｜匠人親教百年工藝玻璃雕花　DIY和食+學造櫻花和菓子

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

深度遊日DIY和食，跟匠人學江戶切子技術及手造和菓子。

遊日本購物嘆美食，相信不少香港人已是專家。但消閒娛樂以外，其實日本也有各式體驗班，帶大家一起深入了解在地文化。不論是居家和食，抑或逾百年歷史的手工藝，通通都有得學。邊玩邊學歷史文化，深度遊日你又試過未？

要了解一個地方的文化，當然要從「食」開始。身為非物質文化遺產之一，和食（Washoku），最講求的是「鮮」。不但採用新鮮時令食材，其調味料的配搭更着重於提鮮，如常用的味醂、味噌等，使和食料理更健康清新。

和食「鮮」的靈魂在於高湯，因由昆布及柴魚萃取而成，以此作為烹調基底，更能帶出食物的鮮味，更可減少鹽分攝取，「一汁三菜」正是如此。

一嚐日本人家的味道

外國人和食教室Washo Cook認定講師村嶌知子教資逾30年，曾教各國遊客煮和食。菜單、步驟清楚列於教學筆記上，每煮一道料理之前，她都會細心介紹所用的食材和調味料，如其來源、特色和味道等。

參加者更有機會一嚐西京味噌及鏗魚碎的原味道，本以為味噌味道一向偏鹹，西京味噌卻帶甘甜，味道反而偏淡。採訪當日教煮西京燒三文魚、盧荀和牛卷、紫菜玉子燒、味噌湯和手捏飯糰，參加者既可學習烹調和食的技巧，又可享受與家人、朋友一同煮食的樂趣，導師更貼心解釋日本人選擇不同器具、擺盤的小知識，如湯必須放於主食右上角，從細微之處更可感受到日本人的一絲不苛。

外國人和食教室Washo Cook認定講師村嶌知子（左）自小鍾情和食，因覺得健康又美味。（吳霆俊攝）

外國人和食教室Washo Cook

  • 地址︰東京都町田市能ヶ谷7-30-12
  • 網站

百年老店師傅 巧手教造和菓子

每每看到精緻的七彩和菓子，款式推陳出新，總會感受到日本人對造型甜點的堅持和執着。和菓子的包裝更尤其精緻，是送禮的體面之選。小小一個日式點心，有花瓣造型也有各式手繪圖案，半透明的漸變色羊羹更是晶瑩剔透，看着已食指大動。

位於京都的老字號和菓子店亀屋良長，不但是買手信的必到之地，更為本地人和遊客特設和菓子體驗。體驗當日參加者全為日本人，以年輕女性為主。體驗一共製作「練切」及「金團子」兩款和菓子，導師會清楚解說每個步驟，期間亦會使用竹籃、木製器具輔助，如畫出花瓣的紋路等，好考技巧。

不少人一家大小體驗這門日本傳統手藝。櫻花及紅葉季較多人參加，因可創作應節造型的和菓子。（亀屋良長官網）

手的溫度、濕度均有機會影響和菓子的外觀，而手握力度過大，又可能壓扁細小的和菓子，製作絕不容易。完成後，大家可一同即場試食自家製作，附上一碗甘香解膩的濃郁抹茶，為體驗圓滿作結。

亀屋良長

  • 地址：京都府京都市下京區四条通油小路西入柏屋町17-19
  • 交通：烏丸綫「四条」站下車，步行約10分鐘
  • 開放時間：9:30am至6pm（茶房營業至5pm）
  • 電話：075-221-2005
  • 網站

和菓子體驗的成人收費為3,300日圓（約$160港元），18歲以下學生則為2,750日圓（約$133港元）。陪同者一位770日圓（約$37港元），附抹茶一杯。體驗時段為下午2至3時，需事先預約。

提提大家，體驗班並不提供外語或翻譯服務，但會有投影機清楚展示每個步驗，看着學也不難上手。

跟匠人學江戶切子工藝

醫飽肚之後，不妨動手做。來到墨田江戶切子館，放眼望去盡是玻璃雕花作品，傳統的菊繫紋、麻葉紋、篭目紋等圖案綫條細緻纖巧，造工極之精細。各款水晶器皿的顏色更會隨着陽光強弱和照射角度而有變化。甫走進店舖，驟眼望去盡是一片閃閃發光的景象，每件工藝品都美得不捨得用。

江戶切子技術始於江戶時代，已有近二百年歷史，而為迎合大眾口味，墨田江戶切子館的作品亦融入富士山、晴空塔、櫻花、柴犬等元素。

記者挑選深藍色玻璃杯，雕出猶如一片流星雨滑落夜空的景象，十分浪漫。（吳霆俊攝）

除了入手匠心之作，現場更可親身體驗以江戶切子技術切割玻璃，雕出獨一無二的作品。首先挑選喜歡的玻璃杯款式，顏色愈深、杯身愈窄愈難雕。其後導師會教授用機器切割直、斜綫的技巧，製作過程中雙手需扶穩杯身，每次鬆手前均應按停機器以防危險。綫條粗幼視乎按壓力度，要割一個粗幼一致的星形也甚考功夫。完成後導師會為你的作品拍照，並妥善包裝。

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墨田江戶切子館

  • 地址：東京都墨田區太平2-10-9
  • 交通：押上（晴空塔前）站下車，步行約10分鐘
  • 開放時間：10am至6pm
  • 預約電話：03-3623-4148
  • 網站

＊成人90分鐘體驗4,950日圓（約$240港元）。小童60分鐘體驗2,530日圓（約$123港元），每日只設早上10時、下午1時及3時三個時段，需事先預約。

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