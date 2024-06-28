致富之道︱有錢人7個獨有小習慣　穿去健身必穿這種衣服

▲ 有錢人獨有小習慣，憑7個舉動一眼看穿。

【理財/致富/有錢人】有錢人點解會變成有錢人？原因係一個字「慳」，像股神巴菲特（Warren Buffett），至今仍住在1958年買的老房子，比爾‧蓋茨（Bill Gates）甚至戴數十港元的手錶。據外媒報導，當中有7個小習慣就能一眼看穿你是否有錢人！

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一般人對於富翁的印象都是開靚車住洋樓、但其實有錢人常常養成省錢的習慣。而且這些有錢人處處都會省，包含餐廳吃東西會打包，透過小細節省起來，養成良好的致富關鍵。

接近50歲以上，男性的話可能開靚車，女性的話可能會手拿一個名牌包，除此之外穿著都很素色，主要給人家的感覺都是整潔幹淨，講話輕聲細語比較低調，做任何事情都很自律，當然這也包含飲食。

致富之道︱挑選食品有3個原則

在食品挑選方面，他們為了追求比較好的品質，以及食品安全，反而在這方面不會省，「他們都非常的在意健康，所以會有三點：第一盡可能選擇原型食物；第二進食的量會有所控制；第三會避免過多的加工食品和糖分。當然他們也是非常享受美食佳肴的，所以在食物的質量上，會更重視質來大於量，這或許跟他們個性上的自律有關。」

根據外媒報道，一位39歲菲裔美籍的女性喬伊（Bernadette Joy），曾經欠債30萬美金（約234萬港元），靠著頭腦創業還清債務，甚至坐擁上千萬港元財產，但其實生活習慣也很重要。

據台灣心理衛生教育醫生楊聰財也表示：

成功的人士富翁等等，他們在飲食上面，不一定會去挑最貴的東西，因為它反而不營養，比如說我們有一些善用的青菜水果，他是很營養但是又不貴，所以這些人他比較偏重要食用的狀況，然後不追求一定要是最頂級的東西。

就以美國這位喬伊的案例來看，有七個慳錢大法：

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透過這些小地方慳錢，還清高額負債創造千萬財富，維持這些節儉習慣之餘，幫助喬伊更擅長管理預算買車買房，每一筆都精打細算。

而從事人力銀行業者黃若薇便指出：「他們其實透過許多方法，像是搜集折價券，甚至是在家自己煮比較多，用一些邊角料等等的，這樣的習慣當然也會讓他們在後面退休生活上，可以比別人更悠閒舒適，因為他的需求跟欲望沒有這麼大。」

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