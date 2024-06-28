十優港姐︱麥明詩公然「投訴」老公　盛勁為密密飛影響一個大計

▲ 麥明詩（Louisa）公然「投訴」老公盛勁為！

十優港姐麥明詩（Louisa）在今年3月與盛勁為（Keith）結婚「升呢」成為人妻，盛生、盛太早前到馬爾代夫度蜜月，回港後又各有各工作，難得二人今日（6月28日）夫妻檔現身出席活動，就有大方交代「造人大計」的進展如何！

十優港姐︱麥明詩蜜月過後重投忙碌工作 Louisa大方公開厭世樣引網民共鳴

對「造人」隨緣 家中長老冇催促

Louisa現他們在度蜜月的一星期旅程中，全力地「補眠」，睡足10多個小時。至於在浪漫的氣氛兼輕鬆的心情下，又有沒有把握機會「造人」？盛生、盛太表示一切抱順其自然。

Louisa直言父母沒有給予這一方面的壓力，當問到奶奶有沒有催生B，盛勁為馬上代老婆回應指沒有。

其實盛勁為在榮升人夫一個多月後，在社交網與網民玩「你問我答」時，曾有網民問：「幾時生小朋友？」他當時指自己做人很隨緣、佛系。

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麥明詩公然「投訴」老公

任職機師的盛勁為重回「密密飛」的生活，相當鍚老婆的他表示有趁在港時多作陪伴。

不過，原來Louisa也有一些微言，笑稱老公影響了很多計劃。盛勁為就解釋指是包括家庭計劃，場面搞笑！

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