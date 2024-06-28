馬浚偉宣布新城廣播網絡電視7月1日啟播　葉文輝任MBO TV台長

▲ 馬浚偉與新城管理層、節目主持大合照。

「新城廣播網絡電視（MBO TV）」將於7.1正式啟播，今天（6月28日），首席營運總監馬浚偉先生率MBO TV新任台長葉文輝、總經理（商務及市場拓展）梁耀宗、總經理（節目規劃及頻道運作）朱子昭、總經理（項目及商業事務）朱靜宜、知訊台台長程凱欣、藝人經理人及項目總監范振鋒、新聞台總監林潔瑩、以及節目主持胡孟青、譚玉瑛、何基佑、黃筠兒、思敏、羅沛淇、麥卓華、倪詩蓓出席記者會，並公布資深節目主持魏美珍升任財經台台長。

▲ 馬浚偉、葉文輝、魏美珍（左起）

全新台歌《沿途有我》MV作首播

會上，馬浚偉宣布新城廣播網絡電視MBO TV於2024年7月1日凌晨12時正式啟播，分別可於新城廣播線上平台及APP上收看，屆時將以新城廣播全新台歌《沿途有我》MV作為首播。

馬浚偉即場任命葉文輝為MBO TV台長，同時公布MBO TV市場定位，當中包括新城廣播財經台、知訊台和采訊台3條頻道的部份節目在MBO TV中以24小時無間播放及重溫，打造新城廣播為一個全媒體 (Omni Media)。

▲ 馬浚偉

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