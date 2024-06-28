福祿壽訓練學院丨郭珮文陳懿德苦練側手翻　Juliana全程慌失失兼喊驚

▲ 「扮工室助理」郭珮文和陳懿德。

TVB節目《福祿壽訓練學院》本周日晚（６月30日）將播出《福祿壽訓練學院終極對決》，屆時十強學員爭奪「終極扮嘢王」寶座，另外，汪明荃將大駕光臨直播現場，福祿壽三位主持阮兆祥、李思捷、王祖藍跟阿姐相隔14年再合體。

至於「扮工室助理」郭珮文（Juliana）和陳懿德（德德）在終極對決中將再獻新猷，德德今次將跳出「死物」框框做回人類，並與Juliana合體組成限定女團「穿S」。是次二人除會挑戰唱歌跳舞，還會挑戰Twins招牌拿手好戲—側手翻。

福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB 燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！

▲ 汪明荃現身《福祿壽訓練學院終極對決》。

Juliana霸氣拒絕幫忙

節目組今日（6月28日）公開二人綵排跳舞及側手翻的現場實況，她們花了整整大半日時間苦練側手翻，單是一天的練習次數每人已肯定超過100次。

出名論盡的Juliana，排舞期間一度因走錯位被跳躍中的舞蹈藝員嚇到個心離一離，更因失平衡整個人撞向德德，相當搞笑。未知是否未夠自信關係，本身有側手翻底子的Juliana，練習初期多番喊驚，又經常突然殺停動作，加上一頭亂髮兼經常要拍心口定驚，全程嚇到婆仔動作出晒嚟，感覺慌失失。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

雖然如此，當導師扶實Juliana讓其安心練習時，Juliana卻霸氣回應：「唔使喇，仆就仆啦！」經過Juliana瘋狂練習、以及導師們的打氣後，Juliana最後流暢地完成整套動作，期間不但大晒美好葫蘆身段。

Juliana透露由於小時候有表演慾又喜歡新嘗試，所以學會不少把戲：「好似拱橋、側手翻、前空翻、後滾翻、同時搖10個呼啦圈、花式跳繩、溜冰同玩滑板等等，但係愈長大愈怕受傷所以收斂咗。」

她又笑言重操故「翻」，感覺確實害怕：「初初練感覺同地面嘅距離好遠咁。」談到決賽以直播形式進行，Juliana坦言擔心：「擔心自己搞禍件事，都係練好啲表演、讀好啲稿同埋祈求唔好發台瘟。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

德德失重心慘變滾地葫蘆

反之首度挑戰側手翻的德德，每次做動作前都要深呼吸保持鎮定，但期間還是忍不住一再嚇至尖叫；由於「驚得滯」、經驗加體力不足，更多番失平衡慘變滾地葫蘆，我見猶憐。

練至一頭亂髮的德德事後猶有餘悸謂：「我真係因為今次表演先第一次接觸側手翻，其實對我嚟講好大恐懼，因為我左腳曾經受過傷、做過手術，到依家行路都有少少kick住，因為驚對手唔夠力親整多次隻腳。」

德德又笑謂被Juliana完美KO：「我練咗成50分鐘到佢開始練，佢明明話唔識，只係細個玩過吓，但佢只係練咗5分鐘就搞掂咗，今次要靠佢Carry番我呢個手腳唔協調嘅人喇，我雖然以前有打羽毛球，但我唔係身手敏捷嘅人，行行吓都會仆親。」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5