反黑英雄丨黎澤恩繼《新聞女王》後挑戰演狂野毒販　Ronny為角色狂練泰文瘋狂曬太陽

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》昨晚（6月27日）劇情講因遭無良（黃子恆飾）陷害在泰國坐冤枉監的祖耀（陳祖耀），坐監期間結識了在泰國販毒經驗豐富的高高（黎澤恩飾），高高不但專程飛往香港協助祖耀搞大毒品生意，更與祖耀part住上進行連番暗殺無良行動。

昨晚《反黑英雄》內，黎澤恩（Ronny）大晒「瘋狂的血」，於戲院被警察遞捕兼槍指時，露出兇悍而又狂妄的眼神及大笑，相當Impressive。

其實Ronny去年已憑《新聞女王》的心狠手辣「賊王」角色已贏盡關注，今次雖然繼續兇悍，但角色卻多了一份立體感，就是對祖耀的重情重義，當祖耀著他先行回泰國時，他的小扁嘴煞是可愛。

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▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨找泰國人學講泰文

網民對於Ronny的演出評價亦相當高，除封他為佳導「御用惡人」，又指他撞郭富城兼「真係好型」，並笑謂他牙齒雪白程度可賣牙膏廣告。

Ronny事後受訪時，坦言有為角色專誠找「真‧泰國」人學講泰文：「我專登去咗九龍城搵朋友嘅泰國人媽咪學講，通常我都係單字講泰文多，因為我覺得一個喺泰國生活嘅人，係應該衝口而出講泰文。」

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨刻意曬黑皮膚

另外，他更專登參考泰國江湖片，稱：「去揣摩番個造型同埋狀態，我睇完覺得東南亞嘅黑社會係狂野啲，所以用咗呢個方法去演，想同本地黑幫有番啲分別，再埋都有反覆練習吓點樣眼神再有力啲。」

同時，為令造型更神似，Ronny更刻意曬黑：「我直情係除晒上身、休高條褲，除晒鞋同襪就咁企喺公園度半個鐘係咁曬，但都係唔夠黑要化黑塊面。」

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