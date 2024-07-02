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親子旅遊｜嫌機場等行李太慢？　地勤教4招縮短等候時間：行李貼1物超有用

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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地勤人員教4招寄艙行李可獲優先處理，縮短拎行李時間。（iStock圖片）

【親子遊/寄艙行李/拎行李/經濟艙/商務艙／空姐】暑假是去旅遊旺季，繼航班延誤之外，等待寄艙托運行李亦是難以預料，通常一家大小隨行的行李不少，每次只能現場乾等。不過有外國旅遊網站分享了4個小技巧，乘客快速拿到行李，原來遲辦登機手續都關事？

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根據英媒《布里斯托爾郵報》(Bristol Post）報道，旅客若想縮短在機場等待托運行李的時間，可參考以下4個技巧，以便盡早開始旅遊行程。

1. 最好越遲Cheack-in

根據旅遊網站「Escape.com」表示，一般越遲辦登機手續，行李就會越晚登機寄艙，放置的位置正好靠近機艙門，代表下機後，行李會越早被拿下來。

美國機場地勤人員修托（Thomas Lo Sciuto）也表示，一般來說，行李會依照先來後到順序放到置物區，如果越晚報到，那行李就會放在越外面，不過他也表示，並非每個人都能算得如此精準，有時候可能會發生趕不上飛機的窘境。

延伸閱讀：親子外遊｜有機票未必保證能登機　空姐揭9類乘客最易被拒絕登機

2. 額外支付行李手續費

部分航空公司有提供優先處理行李的服務，亦有航空公司會收取費用才提供服務，乘客可視乎個人需要決定。

3. 搭乘商務艙

乘搭商務艙或經常飛行的旅客，有機會可使用特殊的行李傳送帶。

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延伸閱讀：平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%

4. 行李箱外貼上「易碎」標籤

還有一招免費方法縮短等待托運行李的時間，就是詢問登機櫃檯人員，領取行李箱「易碎品」標籤貼紙。根據news.com網站指出，在行李箱上貼上「易碎」標籤，會影響行李的處理和裝載到飛機上的方式，有助減少等待行李的時間。

《每日快報》（the Express）亦提到，貼有易碎標籤的行李，通常是最後被裝載到飛機上，換言之，下機時會率先被卸下。不過報道提到，儘量不要重複使用貼紙，而且注意要貼上與航空公司相同的標籤才有效。

同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單

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