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都會大學｜都大於紅磡購入酒店提供予非本地學生入住　命名為MU88

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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都會大學買酒店予非本地學生入住。(都會大學網頁)

都會大學表示，由於收生持續上升，近日購入紅磡一幢全新酒店作學生住宿用途，並將命名為MU88，可供480人入住。都大目標最快於今年八月啟用，主要提供予非本地學生入住。

校方指，物業位於紅磡蕪湖街，鄰近港鐵何文田站及都大校園，原名為「城木酒店」。項目分為兩座，樓高16層，建築面積約66,400平方呎，設有255間客房，可供約480人入住，房間均設有獨立浴室。都大將適度改裝及優化設施，確保能夠滿足學生日常生活和學習所需。

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大學已成立工作小組，籌備學生住宿事宜，目標最快於今年八月啟用，主要提供予非本地學生入住。同時，因應校園近年漸趨國際化，部分房間將或預留予交換生和訪問學者使用。

都大校長林群聲教授表示，相關物業為學生提供舒適的住宿環境，交通便利，可讓更多非本地生及交換生到校就讀，增加本地學生與他們的交流機會，豐富學生的校園生活，同時提升都大的學習氣氛及促進校園國際化。

他續指，都大近年收生穩步上揚，現有校園空間已不敷應用，因此大學以靈活、創新的方法，探索各種擴展校園空間及設施的可能性。除了學生住宿之外，位於何文田廣場的學習中心亦將於2024/25學年前啟用，為師生提供更多教學和學習空間。

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