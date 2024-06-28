無人之境丨周家怡周國賢首演夫妻　家人見道具照驚嘆具夫妻相

▲ 周家怡、周國賢合作《無人之境》後發現大家有不少共通點。

ViuTV原創劇《無人之境》的男女主角，周家怡與周國賢（Endy）一位是影視人，一位是音樂人，本應「大纜都扯唔埋」，今次拍攝《無人之境》首次合作便飾演一對夫妻。

二人於劇集開拍前試造型，美術組當時為他們拍了合照，用來製作道具相片。之後家怡將合照分享給家人看，家人竟一致認為二人十足十兩公婆，好有夫妻相。

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▲ 周家怡、周國賢首次合作便飾演一對夫妻。

彼此多共通點

此外，二人相識後發現大家有不少共通點，其中他們都是素食者，又非常喜愛食辣，幾乎每天都「辣椒放題」，所以拍攝場地到處都可以找到辣椒醬或辣椒油，就連劇組送禮物給他們，也覺得非送辣椒油不可。

劇中，家怡與Endy的夫妻關係不算和諧，更會有較沉重的戲份，家怡坦言煞科後用了差不多兩星期才能抽離角色。

▲ 周家怡的家人都表示二人很有夫妻相

聽歌助投入角色

家怡又透露，在準備劇本時，她代入角色想像對老公多年的感情，並嘗試找一些與角色感情經歷相關的歌曲，製成了一個歌單。

在幾個月的拍攝過程中，家怡都不停重覆聽著歌單，來投入情緒。

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