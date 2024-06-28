反黑英雄劇透丨第6集劇情預告　祖耀知取錢無望命手下撕票

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等參演，第5集劇情講到阿細為填回那筆錢，決定綁架大鬼的兒子小豪，匆忙間將國威的女兒童童也一起綁走……

第6集（1/7）

國威發現女兒童童失蹤，不知所措。

大鬼收到綁匪電話，他視財如命，也稱自己有四個孩子，並不介意小豪的生死。

國威沒有辦法，只能找小豪的生母靜商量，靜不顧大鬼反對，獨自籌錢交給國威。

國威到商場交贖金，智軒與穎琪帶隊戒備，國威於祖耀的指示下撇掉所有警員，喝止眾人跟着自己，獨自前往交贖金。

交贖金過程中，有人對國威坐上的車輛開槍，智軒亦趕到。

祖耀知取錢無望，命手下小松撕票。

國威憑線索，推斷出藏參可能地點……

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