藥物使用｜港大陳友凱：東區病人部分獲覆配藥物有一定風險　需定期監察 　

東區醫院被揭為一名長期病患病人，配發約425日的精神科藥物，被質疑開藥過多，醫管局承認不理想及不可接受，會將長期病患者配藥安排，納入早前開展的藥物檢討。

港大醫學院精神醫學系榮休講座教授陳友凱表示，藥單涉及4種抗抑鬱藥、以及2種鎮靜劑，當中部分鎮靜劑有一定風險，反映病人病情並非易控制，應數個星期至數個月內覆診。另外，病人由於有認知障礙症，未必能夠向醫生講述情況，而認知障礙症、以及抑鬱症病情亦易有變化，「一年內藥物的處方，不會是不需要變。」

他指，病人出院時，醫生應向病人解釋，不要遲於一段時間內，再到私家醫生就診，再配發相關數量的藥物。他亦提到，即使病人今次於內科病房求醫，但亦可以安排精神科醫生會診，不過是否有空間可以做到，需要視乎個別醫院的安排。陳友凱表示，要等到一年多時間才可以覆診，反映精神科的輪候時間。如輪候時間只需2-3個月，就不會出現是次問題。

公立醫院目前處方16個星期的門診藥物，正檢討縮減。陳友凱表示，按現有安排並無太大問題。醫管局預期大部分專科門診病人，均需要於4個月內覆診，不過有部分病人可能因特別需要，會長過4個月時間再就診，認為如有額外機制檢視這類病人配藥安排，會較為適合。

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