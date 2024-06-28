  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 02:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物使用｜港大陳友凱：東區病人部分獲覆配藥物有一定風險　需定期監察 　

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

東區醫院被揭為一名長期病患病人，配發約425日的精神科藥物，被質疑開藥過多，醫管局承認不理想及不可接受，會將長期病患者配藥安排，納入早前開展的藥物檢討。

港大醫學院精神醫學系榮休講座教授陳友凱表示，藥單涉及4種抗抑鬱藥、以及2種鎮靜劑，當中部分鎮靜劑有一定風險，反映病人病情並非易控制，應數個星期至數個月內覆診。另外，病人由於有認知障礙症，未必能夠向醫生講述情況，而認知障礙症、以及抑鬱症病情亦易有變化，「一年內藥物的處方，不會是不需要變。」

TOPick一分鐘
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理

他指，病人出院時，醫生應向病人解釋，不要遲於一段時間內，再到私家醫生就診，再配發相關數量的藥物。他亦提到，即使病人今次於內科病房求醫，但亦可以安排精神科醫生會診，不過是否有空間可以做到，需要視乎個別醫院的安排。陳友凱表示，要等到一年多時間才可以覆診，反映精神科的輪候時間。如輪候時間只需2-3個月，就不會出現是次問題。

公立醫院目前處方16個星期的門診藥物，正檢討縮減。陳友凱表示，按現有安排並無太大問題。醫管局預期大部分專科門診病人，均需要於4個月內覆診，不過有部分病人可能因特別需要，會長過4個月時間再就診，認為如有額外機制檢視這類病人配藥安排，會較為適合。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
衛詩雅結婚丨衛詩雅未婚夫身份曝光　前管理員爆二人疑早已同居
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間00:05）
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
猜猜我是誰丨曝光「紙盒藏屍案」歐陽炳強離世消息　生前多次堅稱無辜
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞
心肌梗塞︱40歲男會計以為腸胃炎一晚肚瀉7次　搶救不治揭無徵兆心肌梗塞