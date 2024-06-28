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林鄭罕有談育兒心得　大爆兩兒子一事令她擔心

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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林鄭月娥曾分享與丈夫及兩子合照。

前特首林鄭月娥卸任後，較少在港公開發言，反而頻頻走訪內地高校，最近更在一個活動上大談育兒心得，話在孩子不同階段，有不同的「心」，分別是關心、小心、放心和「擔心」。為何擔心？林鄭大爆，是因為兩個兒子30多歲還沒女朋友，令她擔心。

林鄭大爆，兩個兒子30多歲還沒女朋友，令她擔心。（微信影片截圖）

林鄭月娥的兩個兒子林節思、林約希先後於劍橋大學的純數及數學系畢業，孩子能在名牌大學畢業，相信是不少父母夢寐以求的目標。內地社交平台近日流傳林太大談育兒心得的影片，她分享話，在孩子小的時候要多關心，須花時間，「幾歲的孩子不懂分什麼是有質量的陪伴，他只知道媽媽有陪我參加活動，有帶我食飯。」

長子12歲時非常煩躁、反叛

到青少年階段，林太說，孩子生理和心理有改變，要很小心，要觀察，若發現問題，笑言「要像中央一樣果斷」，惹來台下大笑。林太透露，大兒子12歲時出現問題，在學校不開心、非常煩躁、反叛，和丈夫商量後打算把兒子送至英國讀書，但沒有讓兒子獨自前往，而是自己向特首申請赴倫敦工作，調任香港駐倫敦經貿辦處長，親身帶孩子到英國生活，新環境很快令大兒子問題改善，其後兒子在寄宿學校成績優秀。

到17至20歲又如何？林太話，要放心，「孩子有事就會找媽媽，沒事不要打電話煩他。」

現在兩個兒子30多歲，林太笑言，「真的有些擔心」，因為兩兒30多歲還沒有女朋友。但她指，在內地和香港，遲婚、不婚、不生越來越普遍，作為母親也要接受。她認為，為人父母是很大享受，沒有當父母會是很大遺憾。

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