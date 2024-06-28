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暑假好去處｜坐高鐵直達湘西睇「張家界千古情」 親子遊首選寓教於樂

親子好去處

發布時間： 6 小時前

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張家界千古情值得一睇。

香港小朋友放暑假，去日本、韓國玩過一輪，想有點不一樣？不如考慮帶小朋友坐高鐵去張家界，體驗不一樣的中國文化！

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張家界千古情：比想像中精彩！

一提起張家界，大家可能第一時間想到的是奇峰怪石，但其實張家界還有個超正的景點，就是「張家界千古情」！不像傳統景區，而更像一個大型的文化主題樂園，有精彩演出、古色古香街道，還有各種娛樂設施，絕對是親子遊的好去處！ 

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「張家界千古情」的魅力：

這套大型歌舞史詩，以張家界的歷史文化為背景，講述當地人民的堅韌不拔和熱情奔放。演出結合現代科技和傳統藝術，打造出震撼人心的視覺效果。

六個章節，精彩紛呈：

演出分為六個章節，每個章節都講述了不同的故事，從古代的部落戰爭到現代的發展建設，展現了張家界千年的歷史變遷。

高科技舞台，沉浸式體驗：

「張家界千古情」的舞台設計非常震撼，運用高科技手段，打造出逼真的場景和炫麗的燈光效果，讓你仿佛身臨其境。

除了演出，還有更多驚喜：

除了「千古情」演出，景區內還有其他精彩的表演，例如民俗表演、雜技表演等等，小朋友一定可以大開眼界 

古街打卡，體驗中國文化：

景區內還有一條古色古香的街道，可以讓你體驗中國傳統文化，小朋友可以穿上漢服拍照留念，感受古代的風情。

美食餐廳，滿足你的味蕾：

景區內有各種美食餐廳，可以讓你品嘗到當地特色美食，滿足你的味蕾。

交通方便，高鐵直達：

從香港坐高鐵到張家界，只需6小時。

小貼士：
•    建議提前預訂門票和酒店，避免排隊。
•    可以在景區內租借漢服拍照留念。
•    可以品嘗當地特色美食，例如三下鍋、臘肉等等。

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