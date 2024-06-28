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森永餅乾｜森永兩款「粒粒餅」疑驚現動物糞便　食安中心：市民應立即停止食用

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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(網上圖片)

食物安全中心表示，兩款由森永製造的日本進口餅乾，可能受動物糞便污染。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。按照網上資料，惠康、萬寧、以及屈臣氏均有售這款餅乾。

中心表示，兩款產品分別是「嬰兒粒粒餅包裝（原味）」、以及「嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）」，來源地均是日本。進口商為「JFC Hong Kong Limited」。

產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（原味）
品牌：森永
來源地：日本
編碼：4902888973154
淨重：三十六克
此日期前最佳：二○二五年六月二十六日
進口商：JFC Hong Kong Limited

產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）
品牌：森永
來源地：日本
編碼：4902888973161
淨重：三十一克
此日期前最佳：二○二五年六月二十七日
進口商：JFC Hong Kong Limited

中心發言人指，接獲有關進口商通知，正回收上述產品，因為有關產品可能受動物糞便污染。中心得悉事件後，隨即聯絡有關進口商跟進。

該進口商已將所有受影響產品停售和下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電有關進口商的熱線2487 3453，查詢上述產品的回收事宜。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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