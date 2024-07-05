產後坐月｜新手哺乳媽媽必學4招極速上奶　中醫食療專家教煲催乳湯水

▲ 新手哺乳媽媽必學4招極速上奶，中醫食療專家張佩芳（芳姐）教煲催乳湯水。

【懷孕／坐月／上奶／哺乳／母乳】龍年一向是生育高峰期，不少媽媽為給予BB最好的營養，都會選擇餵哺母乳。不過，每位媽媽的奶量不同，更可能面對乳腺閉塞、母乳不足等問題。TOPick請來有豐富教授陪月班經驗的食療專家張佩芳（芳姐），分享哺乳媽媽的注意事項、飲食禁忌及上奶貼士，並推介催乳湯水食譜，讓媽媽們順利餵哺母乳。

產後坐月｜哺乳媽媽忌吃食物清單

母乳含有豐富營養，是BB最好的天然食糧。不過部分媽媽會出現難上奶、母乳不足的情況。芳姐指出，部分原因可能與先天乳房發育，或內分泌及激素問題有關。另外，第一胎的產婦亦有可能因精神緊張而難以上奶。

她提醒，哺乳媽媽要注意日常飲食，避免飲用含咖啡因的飲品、濃茶、汽水，以免BB難以入睡。酒精有損產婦及寶寶健康，飲用補益的「雞酒」也要適可而止。如BB患有蠶豆症，哺乳媽媽也要戒吃蠶豆、金銀花、薄荷、牛蒡子等不利寶寶的食物。

▲ 療專家張佩芳（芳姐）分享哺乳媽媽飲食宜忌。（陳慧安攝）

產後坐月｜4招極速上奶貼士

哺乳媽媽想快速上奶，增加乳量，芳姐提供了以下4個貼士：

出現乳腺閉塞時，可以用冷敷法及按摩療法，塞奶疼痛時首先用冷敷法趕快降温降壓，見有奶水流出來再用手適度按摩。

當乳房回復柔軟後，可用熱敷法以增加乳汁分泌量。

讓BB多吸吮乳頭，可刺激腦下垂體分泌乳汁。

哺乳時可以多飲炒米茶、魚湯、牛奶、豆漿及催奶湯水以幫助上奶。同時應忌吃豆豉、麥芽、韭菜、豬肝、乳鴿、陳皮等回奶食物。

產後坐月｜塞奶嚴重可乳腺炎

芳姐提到，如塞奶情況嚴重，有可能誘發乳腺炎，陪月員或家人可為產婦按摩乳房外，亦可準備「通乳消炎茶」，材料包括通草、王不留行和絲瓜絡，有助消炎、通乳腺，可改善谷奶脹痛、「石頭胸」的問題。

▲ 透過按摩、讓BB吸吮乳頭，以及飲用通乳茶，均有助改善石頭胸問題。（iStock圖片）

產後坐月｜推介上奶湯水食譜

芳姐推介了一款上奶湯水，有助催奶、提升免疫力及預防便秘，詳細食譜如下：

【木瓜雪耳花生無花果豬展湯】

材料：

青木瓜1個，雪耳2錢，紅衣花生1兩，無花果4枚，豬展1隻。

做法：

青木瓜去皮、去籽後切塊；

雪耳浸軟後去蒂；

花生浸洗；

無花果剖開對半；

豬展切塊後出水；

全部材料用8碗水煮1小時成4碗即成。

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功效：

催奶、提升免疫力、預防便秘。

對產後缺乳、消化力弱、身體抵抗力差產婦甚為有益。

宜忌：

湯料含鈣量高，對產後缺乳、胃有毛病及腰酸背痛產婦特別有益。

但此湯含鉀量亦高，腎功能不佳、高血鉀症產婦不宜。

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