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政府筍工｜環保署請行政助理月薪逾2.8萬　擁學士學位2年全職經驗可報名

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

求職季節又到，政府工是不少求職者心目中的「筍工」，TOPick記者整理最新政府筍工，有意轉工的讀者不可錯過。詳情即看：【下一頁

【環境保護署行政助理（總區南）】

  • 月薪：$28,715
  • 合約：非公務員
  • 入職條件：
    • 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；
    • 在取得有關學歷後，具備最少兩年的全職工作經驗，當中具備與環境領域相關的工作經驗者佔優
    • 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第3級或以上，或同等成績
  • 截止申請日期：05/07/2024 23:59:00

【房屋署技術主任（建築設計）】

  • 月薪：$ 24,380
  • 合約：公務員
  • 入職條件：
    • 持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的建築學文憑或高級證書，或具備同等學歷
    • 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績
    • 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績
  • 截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

【懲教署工藝導師（膳食）】

  • 月薪：$39,315
  • 合約：公務員
  • 入職條件：
    • 完成膳食或食物製作的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示在膳食及/或食物製作的相關工作經驗。有關的訓練及工作經驗合共不得少於十年
    • 具備相當於中三程度的中、英文語文能力，並能操流利粵語及簡單英語
    • 接受並通過膳食技能測驗
    • 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 
  • 截止申請日期：11/07/2024 23:59:00

【海事處助理驗船督察】

  • 月薪：$30,870 
  • 合約：公務員
  • 入職條件： 
    • 持有香港任何一所理工學院、香港理工大學、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的機械工程、電機工程、輪機工程或造船學文憑或高級證書，或同等學歷，並在取得有關學歷後累積3年相關工作經驗；或持有海事處處長所簽發或接納的二級（輪機師）（蒸氣機船或內燃機船）適任證書，或同等資歷，並在取得有關資歷後累積1年相關工作經驗
    • 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2等級或以上，或同等學歷
    • 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績
  • 截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

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責任編輯：梁薾心

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