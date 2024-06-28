登革熱｜天瑞一邨44歲男人感染登革熱　防護中心：與早前同邨女住客有流行病學關連

▲ 天瑞一邨再有一名44歲男病人染登革熱。

衞生防護中心表示，一名居住於天瑞（一）邨瑞意樓的男子感染登革熱，疑與早前天瑞（一）邨女病人個案，有流行病學關連。

中心表示，該宗個案涉及一名44歲男子。他6月21日出現發燒，翌日（六月二十二日）前往天水圍醫院急症室求診，當時無須入院。其後，他於6月25日再因持續發燒、牙肉出血和皮疹到天水圍醫院急症室，同日入院治理，現時情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，今日證實對登革熱病毒呈陽性反應。

初步調查顯示，病人居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓，相鄰於早前公布另一宗住於天瑞（一）邨瑞勝樓女病人。病人潛伏期內曾短暫離開香港，其餘全部時間皆逗留在港，故較大可能在本地感染。而由於兩宗個案的住所十分相近，因此中心相信兩宗個案屬流行病學關連個案。中心已視察男病人的住所。他的五名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心亦會為他們提供抽血篩查檢測。

懷疑早前滅蚊工作前已受感染 中心：十分關注

中心呼籲曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士，應盡快與中心聯絡。中心表示，綜合病人的發病日期及登革熱的潛伏期（3至14天），不排除男病人於加強滅蚊工作前已被病媒叮咬而受感染。衞生防護中心十分關注出現流行病學關連個案，並會繼續與食環署和相關政府部門保持緊密合作，加強病媒調查、監測和控制工作，以防止可能出現的擴散。

因應首宗個案，中心已經聯絡天水圍天瑞（一）邨超過1 800個住戶的逾4 500名住客，跟進他們的健康情況。由於出現兩宗登革熱個案，中心已加強與相關居民的聯絡工作。中心今日再次聯絡天瑞（一）邨的住戶，並呼籲曾到天水圍天瑞（一）邨及出現登革熱病徵的人士致電中心熱線（2125 2374），安排化驗調查或轉介作適當跟進。

熱線將於明日（六月二十九日）、星期日（六月三十日）及七月一日上午九時至下午一時運作，並會由七月二日起繼續逢星期一至五（公眾假期除外）由上午九時至下午五時運作。另外，中心亦連同食環署於明日晚上九時於天瑞社區中心舉行健康講座，同場亦會為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。此外，中心亦已聯絡當區區議員以協助向居民發放及推廣相關健康資訊。