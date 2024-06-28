考察團｜赴青島考察　區議員冀青島國際啤酒嘉年華落戶九龍城

▲ 九龍城區議會在本月24日至27日赴青島考察。(關浩洋fb圖片)

中央政府在3月將西安和青島新增為內地赴港澳「個人遊」城市，九龍城是今屆第一個出外考察的區議會，選擇到訪青島。民建聯九龍城區議員關浩洋指，期望青島市與九龍城居民的交往，會日趨頻密，積極推廣九龍城歷史文化及特色泰國文化，支持香港青島國際啤酒嘉年華落戶九龍城。

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九龍城區議會在本月24日至27日赴青島考察，由九龍城區議會主席蔡敏君率團考察，行程包括青島市北區社區醫院、社區網格服務中心、青島市政務服務中心、青島國際郵輪母港、RCEP山東企業服務中心、上合之珠國際博覽中心、海信集團等。

李超宇：「小曼谷」、啟德體育園對青島居民具吸引力

九龍城區議員李超宇指，考察團有與青島市政協領導代表交流，對方提到現時內地開放了青島居民赴港個人游，香港與青島兩地的交流將會變得更為密切，期待與九龍城加強合作。他指，九龍城有不少極具特色的旅遊資源，如九龍城「小曼谷」、即將落成的啟德體育園等，相信對青島居民具吸引力，強調區議會未來會增取機會積極向青島各界宣傳九龍城，吸引青島旅客到訪香港。

李超宇表示，海信集團自1969年起開始生產半導體收音機的青島無線電二廠，一直配合國家新形勢發展大局和積極升級轉型，今天已經成為年收入達2017億元的全球知名企業。他認為對現階段香港的經濟發展升級轉型是一個非常難得的借鑒。

九龍城區議員劉婉燕指，行程中所參訪的青島市政務服務中心，提供一站式的服務，綜合部門、機構的資源，為市民提供一站多元服務、資訊共享。她認為，這種服務形式，能在問題產生時，整合各方資源協助處理，省卻部門轉換來往的時間，把問題在基層解決，直接提升了居民的生活質量。

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