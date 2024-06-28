海濱發展｜海濱發展20年慶祝活動灣仔舉行　吳永順：修訂《保護海港條例》有利發展

▲ 「活力維港 ‧ 乘風啟航」海濱發展20年慶祝活動。（王韻青攝）

發展局和海濱事務委員會今日（28日）於灣仔水上運動及康樂主題區，以「活力維港 ‧ 乘風啟航」為主題，舉行海濱發展20年慶祝活動，展示市區海濱水陸融合的潛力和活力。即將卸任的海濱事務委員會主席吳永順在活動致辭時指，期待海濱長廊到2028年能進一步延長至34公里，為市民締造有吸引力、朝氣蓬勃、交通暢達和可持續的活力海港；又指修訂《保護海港條例》有利海濱長廊的發展。

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在灣仔水上運動及康樂主題區舉行的慶祝活動有精彩水上表演，多位舞者和飛躍道好手巧妙利用場地首次設置的水上滑梯，並大玩水上風火輪，香港遊樂場協會更示範直立板、獨木舟等水上運動。壓軸活動「玩轉海濱水上派對」則將在明起一連2日登場，把主題區變成夏日海濱水上樂園，已報名市民可體驗水上滑梯、巨型直立板、獨木舟及水上風火輪等，更有約2米高巨型粉紅色紅鶴船及海濱浮島沙發供盡情打卡。另設期間限定「維港海景階梯」打卡裝置，登上夢幻階梯即可用嶄新視覺俯瞰維港。

吳永順指，在過去6年間，已把約19公里的海濱長廊延長至27公里，開放了55個海濱場地，提供約50公頃的優質海濱空間，期待到2028年能進一步延長至34公里，為市民締造有吸引力、朝氣蓬勃、交通暢達和可持續的活力海港。他又指，希望在新任主席何文堯帶領下，海濱事務委員繼續努力把維港海濱發展成市民的共享公共空間，且冀維港兩岸海濱逐步連接，為市民帶來多元創意體驗。

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至於政府提出修訂《保護海港條例》，建議容許獲批工程在維港進行非永久性填海，並設8年總時限；又允許指定類別的海港改善工程申請填海不多於0.8公頃。他認為修例有利海濱長廊發展，所設條件恰當，能在鼓勵工程進行同時保護維港。

另外，海濱事務委員會將推出《活力維港2.0-乘風啟航》海濱發展20周年特刊，吳永順介紹稱，特刊輯錄海濱在過去20年發展的努力成果，且記錄了他與3名為香港海濱發展作出重要貢獻的人物專訪，細說海濱發展理念和心聲等，且承載著大家對未來發展的期盼，意義非凡。

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責任編輯：梁薾心