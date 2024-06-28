增免稅額｜旅發局推夏日三重禮　向過夜客送1億優惠

▲ 旅發局推出「香港．樂在當夏—夏日三重禮」。向訪港過夜旅客派逾1億元優惠。（旅發局圖片）

內地提高由港澳入境居民攜帶行李物品的免稅額度，旅發局表示歡迎及感謝，將在7月11日起至9月15日，向訪港過夜旅客送贈50萬份「夏日三重禮」，包括交通、餐飲及零售優惠券，總值超過1億元。零售業界表示，相信對市道帶來正面效果，冀港府適時就業界需要，爭取優化惠港政策。

旅發局主席彭耀佳表示，提高免稅額度的措施，有助提升內地客在香港購物和消費的意欲。旅發局將推出「夏日三重禮」及精選優惠，宣傳城中盛事，冀吸引旅客在港消費。

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「夏日三重禮」每份包含交通觀光、零售及餐飲三款優惠券各一張，每份價值最高可逾500元。例如港鐵機場快綫單程票或港鐵遊客全日通買一送一，或以優惠價20元，享用天星海港遊、電車全景遊或九巴旅客日票，任選一款。而到參與的逾千間餐飲及零售店和「優質旅遊服務」計劃商戶，惠顧滿200元即可減100元。旅客可憑酒店住宿訂單、機票或車票，證明在港逗留一晚或以上，即合資格領取。

▲ 旅發局推出「香港．樂在當夏—夏日三重禮」。向訪港過夜旅客派逾1億元優惠。（旅發局圖片）

另外，旅發局與過百個品牌推出逾百款夏日精選優惠，供旅客及本地市民享用，包括航空公司、景點、餐飲、零售、商場、旅行社等業界。

雖然提高免稅額度未如預期高，但旅遊促進會總幹事崔定邦認為，旅客人均消費約5,000多元，新免稅額超出現時水平一倍，旅客已可盡情消費。

零售管理協會亦指，提高內地旅客免稅額措施邁出重要一步，尤其有助增加內地客暑假在港開心消費；該會指零售界正努力轉型應對市場變化，期望港府持續關注業界需要，爭取優化惠港政策。

香港中資基金業協會就指，中央推出多項新舉措，凸顯中央本港經濟發展的支持，提高免稅額度可為內地客提供更多在港購物的選擇，促進零售市場及豐富港旅遊體驗。

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