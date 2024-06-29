增免稅額｜謝邱安儀：免稅額提高對業界有很大幫助　將推更多售價相約產品

▲ 內地7月起提高居民赴港澳購物免稅額至1.2萬元人民幣。（資料圖片）

內地7月起提高居民赴港澳購物免稅額至1.2萬元人民幣。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（29日）在電台節目指，雖然免稅額未能追平至海南島的10萬元人民幣，但相信對業界已有一定幫助，「如一個人一次有1.2萬人民幣免稅額，螞蟻搬家來來回回10次，就已經12萬元。」

謝邱安儀稱，增幅已是很大進步，相信可幫助不少行業，包括藥物，化妝品及電子產品等，形容若旅客以螞蟻搬家方式，每月來港旅遊，累計數額已達12萬。她又稱，本港零售業界靈活，就着免稅額增至1.2萬元人民幣，業界會推出更多售價與此額度相約的產品。

至於免稅額未能追平至海南島的10萬元人民幣，她就認為海南系統與香港不同，亦有不同配套， 透過實名制知道旅客買了多少東西，加上海南市場離島免稅銷售被單一集團壟斷， 進行免稅相對容易。香港則有很多零售商，若全港免稅，建立管理系統有一定難度。

張宇人籲餐飲業界多展現笑容

出席同一節目的飲食界立法會議員張宇人則表示，業界對新措施是喜出望外，認為七一回歸前夕公布相關安排，是中央給香港的一件大禮物。他認為有空間繼續爭取再提高免稅額度，但目前應先做好自己；又說會繼續爭取開放更多自由行城市，惠及香港各行各業。

後日便是七一回歸，餐飲業界推出優惠慶祝，張宇人稱部分餐廳昨起已推出優惠，但亦有不少食肆反映因人手不足未能參與。他期望政府簡化輸入勞工程序，令十一國慶時，有更多食肆能參與推出優惠。

他又呼籲業界多展現笑容，「我和員工說，我爸爸過身也要笑，因為父親不會讓我不笑，他也是這個行業，不能戴孝、不能夠不笑。這正正是行業特色，不可疏忽笑容，一笑便藏百拙。」

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責任編輯：梁薾心