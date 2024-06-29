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天氣預報｜70公里或以上強陣風吹襲新界東部　天文台籲市民盡快到安全地方躲避

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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天文台預計今日短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。（資料圖片）

天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，預計今日（29日）短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎27至32度，吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。

天文台在下午1時10分發出雷暴警告，並指在下午1時35分左右，流浮山錄得每小時約70公里強陣風，預料強陣風繼續吹襲香港。 

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天文台下午3時15分再發出特別天氣提示，指雷暴警告有效時間延長至下午4時30分，預料新界東部有幾陣狂風雷暴，且有高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲新界東部，籲市民如身處室外，盡快到安全地方躲避。

天文台又稱，一股西南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，受副熱帶高壓脊影響，中國東南部天氣仍然酷熱。預料副熱帶高壓脊會在下周初至中期再度增強，該區天氣持續酷熱。

展望明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎28至32度。七一回歸當日同樣料大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，氣溫介乎28至33度。

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責任編輯：梁薾心

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