抗癌勇士丨文頌男腫瘤擴散下半身失知覺　沉默多日開腔坦言情况差：短期內不能出院

▲ 文頌男再度入院，坦言現時身體情况差。

曾主持J2節目《不正常愛情研究所》的文頌男（Koba）在去年12月公布在椎間近盤骨附近位置有惡性腫瘤後，一直同癌魔搏鬥。

可是，文頌男在上周日（6月16日）於社交平台表示，因不停標冷汗及肌肉痛入院。到6月21日，他在個人社交平台發長文表示已出院，可是指在公院留醫5天，找不到他上右背痛、右頸痛、後腦右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭無力的原因。

而文頌男的胞姐Hilary在6月23日於個人IG發文透露弟弟病情指，腫瘤擴散，文頌男下半身已沒知覺，並稱姊弟沉默地擁抱「將會面對甚麼，彼此心中有數。」

抗癌勇士丨文頌男腫瘤擴散下半身失知覺 胞姐擁抱弟弟：彼此心中有數

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文頌男身體情况差

自6月21日便沒有在社交平台發文的文頌男，於昨日（6月28日）終於再在社交平台發文，他上載一張在醫院病房內的環境照，寫道︰「我依家喺醫院，短期內出唔到院，身體情况好差，暫時唔想講詳細病况，所以關於最新嘅病況暫時唔答住。但今日精神好咗少少、有啲悶，睇吓同大家傾吓偈。」

另外，因為他上發文表達對在公院不快經歷引起熱討，所以他續指：「BTW，上個PO其實都係諗住呻吓，估唔到引起咗激烈討論，見到連登都有30頁討論。我其實都係見到咩講咩，我有計時食藥、冇超出劑量，我神智仲尚算清醒，唔使擔心我做埋啲傻嘢，只係喺公立有時真係需要自己顧自己，其實我都有接觸到好好心嘅醫護，好感謝佢哋關心同付出。」

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