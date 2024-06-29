  • 29°C
香港時間 : 2024629日 (六) 13:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上任兩周年｜天星小輪上拍片回顧工作　李家超：責任重大使命光榮

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

特首李家超透露會一連兩日，透過影片和市民分享想法。（李家超fb影片截圖）

特首李家超上任兩周年，他今日（29日）在fb發布影片，總結過去兩年的工作，形容感覺責任重大，但使命光榮，最重要是無私地做好使命。展望未來，政府會繼續做好搭台和導演角色，為香港創造機遇。

點擊圖片放大
+3
+2

李家超將一連2日透過影片回顧工作和分享想法，在第一段影片中，他與特首辦特別助理黃芷淵一起乘坐天星小輪，在船上談及香港面對的挑戰和困難。李家超明言不怕挑戰或困難，會為巿民解決問題，形容在解決問題期間 「可能就像風雨來了，海面未必平靜」，但解決後「太陽又出來，海面又恢復平靜」； 並指感到責任重大，但使命光榮，最重要是無私地做好使命。

他續稱，這兩年香港走出疫情、全面通關；本屆政府完成《基本法》第23條立法的憲制責任；完善地區治理，落實愛國者治港原則；又在18區成立關愛隊幫助市民；積極發展經濟、改善民生；且直視劏房問題，成立「解決劏房問題」工作組；更把公屋輪候時間6年封頂，隨着簡約公屋落成、公屋提前上樓計劃等順利推展，公屋輪候時間料在2026、27年度會降至4.5年。

他並指，今屆政府提出精準扶貧，多項措施陸續見效；又針對生育率下降，改變過往不干預政策，推出鼓勵生育組合拳；亦關注勞工權益，最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」；且為樓市「撤辣」，令樓宇買賣登記大幅回升、樓市穩定發展。另當局大規模招商引才引資，令香港人口較2022年增逾15萬；更在18區舉辦「日夜都繽紛」活動，今年有近200多項盛事舉行。

李家超又感謝中央支持，增加10個個人遊城市，今年首季訪港旅客按年增加1.5倍；且提到他和司局長積極出訪不同地方，全方位說好香港故事。

他形容政府團隊就像一艘船， 要團結、方向正確、信念一致，並不斷增加前進動力，遇浪破浪，向目標邁進；又指政府做事要創新求變，不斷想新方法解決問題。他亦說，上任特首兩年間，建立了「以結果為目標」的實幹團隊，不斷創新求變，團結社會，共建香港，很欣慰本屆政府推出的不少政策已愈見成效。

展望未來，他稱「沒有最好，只有更好」，政府會繼續做好搭台和導演角色，為香港創造機遇，但不同業界亦要各展所長，演好自身角色，一起努力讓香港演出一幕又一幕更精彩成績。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

責任編輯：梁薾心

人口 天星小輪 出入境管制 疫情 勞工權益 特首辦 香港小輪 最低工資 劏房 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

著數攻略｜中移動向客戶派免費數據　27GB中國內地及香港任用
著數攻略｜中移動向客戶派免費數據　27GB中國內地及香港任用
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感　中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀
急症室最長等候時間（06月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月29日 時間12:05）
超市大搜查｜酸度調節劑可致腸胃不適　24款不含酸度調節劑安全烏冬【含較低鈉烏冬名單】
超市大搜查｜酸度調節劑可致腸胃不適　24款不含酸度調節劑安全烏冬【含較低鈉烏冬名單】
小一面試｜蔡繼有小一面試詳情大公開　校長親述2種行為屬大忌
小一面試｜蔡繼有小一面試詳情大公開　校長親述2種行為屬大忌