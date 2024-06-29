上任兩周年｜天星小輪上拍片回顧工作　李家超：責任重大使命光榮

▲ 特首李家超透露會一連兩日，透過影片和市民分享想法。（李家超fb影片截圖）

特首李家超上任兩周年，他今日（29日）在fb發布影片，總結過去兩年的工作，形容感覺責任重大，但使命光榮，最重要是無私地做好使命。展望未來，政府會繼續做好搭台和導演角色，為香港創造機遇。

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李家超將一連2日透過影片回顧工作和分享想法，在第一段影片中，他與特首辦特別助理黃芷淵一起乘坐天星小輪，在船上談及香港面對的挑戰和困難。李家超明言不怕挑戰或困難，會為巿民解決問題，形容在解決問題期間 「可能就像風雨來了，海面未必平靜」，但解決後「太陽又出來，海面又恢復平靜」； 並指感到責任重大，但使命光榮，最重要是無私地做好使命。

他續稱，這兩年香港走出疫情、全面通關；本屆政府完成《基本法》第23條立法的憲制責任；完善地區治理，落實愛國者治港原則；又在18區成立關愛隊幫助市民；積極發展經濟、改善民生；且直視劏房問題，成立「解決劏房問題」工作組；更把公屋輪候時間6年封頂，隨着簡約公屋落成、公屋提前上樓計劃等順利推展，公屋輪候時間料在2026、27年度會降至4.5年。

他並指，今屆政府提出精準扶貧，多項措施陸續見效；又針對生育率下降，改變過往不干預政策，推出鼓勵生育組合拳；亦關注勞工權益，最低工資由「兩年一檢」改為「一年一檢」；且為樓市「撤辣」，令樓宇買賣登記大幅回升、樓市穩定發展。另當局大規模招商引才引資，令香港人口較2022年增逾15萬；更在18區舉辦「日夜都繽紛」活動，今年有近200多項盛事舉行。

李家超又感謝中央支持，增加10個個人遊城市，今年首季訪港旅客按年增加1.5倍；且提到他和司局長積極出訪不同地方，全方位說好香港故事。

他形容政府團隊就像一艘船， 要團結、方向正確、信念一致，並不斷增加前進動力，遇浪破浪，向目標邁進；又指政府做事要創新求變，不斷想新方法解決問題。他亦說，上任特首兩年間，建立了「以結果為目標」的實幹團隊，不斷創新求變，團結社會，共建香港，很欣慰本屆政府推出的不少政策已愈見成效。

展望未來，他稱「沒有最好，只有更好」，政府會繼續做好搭台和導演角色，為香港創造機遇，但不同業界亦要各展所長，演好自身角色，一起努力讓香港演出一幕又一幕更精彩成績。

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責任編輯：梁薾心