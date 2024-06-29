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開心速遞丨拍攝全新主題曲MV　單立文熊抱周嘉洛吳偉豪輪流喪錫

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《愛‧回家之開心速遞》拍全新片頭及新主題曲MV。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》截至昨晚（6月28日）已播至2,319集，在日前，《愛‧回家之開心速遞》的25位核心演員拍攝將於7月8日晚首播的全新片頭，以及為全新主題曲拍攝MV。

即是這次將是《愛‧回家之開心速遞》第4次換主題曲，該劇最先用純音樂《Latin Soul Strut》，之後由《愛‧回家之開心速遞》第225集起用黃心穎主唱《在心中》，可是因為「安心事件」令黃心穎形象插水，於是自第1327集改為JW王灝兒主唱《愛心灌溉》。

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《愛‧回家之開心速遞》拍全新片頭及新主題曲MV。

周嘉洛吳偉豪谷胸搶鏡

《愛‧回家》對上一次片頭的首播日期為2021年8月16日，今次事隔3年再拍新片頭同樣相當大陣仗，參與藝人有熊家代表劉丹、單立文、湯盈盈、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、古佩玲、張景淳，龍家代表羅樂林、蘇恩磁、樊亦敏（Amy）、何晉樂（Rock）、陳浚霆，林淑敏、歐瑞偉、許家傑、李偉健，另外還有林漪娸、吳偉豪、楊明、莊思明、袁文傑、姚瑩瑩、沈可欣及何芷姍。

眾人在錄影廠由早上一直載歌載舞至夜晚，其中周嘉洛、吳偉豪、單立文及楊明獲安排組成「愛回家四子」大跳動作可愛又搞笑的功夫舞，向來貪玩的嘉洛仔與吳偉豪更乘機谷胸搶鏡，畫面有趣。

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由於眾人載歌載舞超過十小時，女藝人們更要腳踏高踭鞋上陣，「大小姐」林淑敏接受無綫娛樂新聞台訪問時大嘆超疲累，笑言要不斷搵位休息：「一Break就坐，同埋頂唔順要拉筋。Amy就醒目喇，佢已經換咗波鞋上陣。」

至於笑言跳舞對於自己來說是小菜一碟的呂慧儀，於跳舞期間因不慎閃了腰大叫了一下，結果嚇到熊家所有人即時「呆立當場」，令呂慧儀大嘆「好有愛」。

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樊亦敏當單立文冇到？

另外，雖然Rock加入這個大家庭時間尚短，但很快已與各人打成一片，Amy更笑言等這位寶貝仔現真身等足7年，並以自身經歷向「阿仔」教路，Amy說：「佢話睇嚟要揼低偶像包袱喇，我就話你阿媽都揼低咗港姐包袱啦！」口甜舌滑的Amy又笑言：「龍家個個都咁靚仔，洪家就淨係得丹爺靚仔。」

擺明當單立文冇到，十分搞笑。雖然如此，單立文依然「不愁寂寞」，拍攝Promo期間玩即興左擁右抱周嘉洛及吳偉豪喪啜，更笑言是「家融」的表現：「融洽先可以錫架！」

談到全新片頭及主題曲，《愛‧回家》監製之一的韋晴笑指全新主題曲非常洗腦及動聽，不過卻大賣關子未肯透露由誰主唱。韋晴又大讚演員們不論年紀均是活力充沛：「呢part舞佢哋個個都一學就識，真係冇嘢難到佢哋。」

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